На сахалинских чиновников возбудили уголовное дело за принятые в эксплуатацию разваливающиеся новостройки

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту превышения полномочий местными чиновниками. Администрация посёлка Ноглики приняла в эксплуатацию четыре многоэтажки, построенных с кучей нарушений.

— При этом, подписав акты приемки и введя в эксплуатацию дома, должностными лицами администрации посёлка Ноглики мер к устранению имеющихся строительных дефектов и недостатков не принималось, что повлекло нарушение прав и законных интересов граждан на благоприятные условия проживания, — рассказали в СУ СКР по Сахалинской области.

На трещины в стенах, холод в квартирах и многочисленные течи жители четырёх домов пожаловались в прокуратуру. Проверка подтвердила, что дома, построенные с 2010 по 2012 года малопригодны для проживания.

Одним из самых проблемных в Благовещенске является разваливающийся дом на улице Зейской, 295. Спустя всего несколько лет после постройки с фасада дома начал обваливаться кирпич. Недавно Арбитражный суд высшей инстанции обязал амурский Фонд капремонта отремонтировать фасад этого дома.