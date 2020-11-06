В Финляндии используют собак для выявления заражённых коронавирусом
В аэропорту Хельсинки специально обученные собаки обнаруживают у пассажиров COVID-19 раньше, чем тесты, сообщает РИА Новости со ссылкой на Express.
Были проведены испытания, в ходе которых с использованием животных проверяли около 100 человек в день. Пассажиры протирали кожу салфеткой, после чего её помещали в банку и давали понюхать собакам. Если собака определенными движениями сообщала о положительном результате, пассажир сдавал тест.
В эксперименте участвовали 16 собак и 2200 пассажиров, участвующих в этом добровольно. Исследование собираются проводить и в декабре.
Эксперты считают, что использование в аэропортах обученных собак создаст более дешевую и быструю альтернативу ПЦР-тестам. На данный момент это обходится примерно в 300 тысяч евро, что дешевле, чем проведение анализов.
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