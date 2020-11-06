В Финляндии используют собак для выявления заражённых коронавирусом

Были проведены испытания, в ходе которых с использованием животных проверяли около 100 человек в день. Пассажиры протирали кожу салфеткой, после чего её помещали в банку и давали понюхать собакам. Если собака определенными движениями сообщала о положительном результате, пассажир сдавал тест.

В эксперименте участвовали 16 собак и 2200 пассажиров, участвующих в этом добровольно. Исследование собираются проводить и в декабре.

Эксперты считают, что использование в аэропортах обученных собак создаст более дешевую и быструю альтернативу ПЦР-тестам. На данный момент это обходится примерно в 300 тысяч евро, что дешевле, чем проведение анализов.