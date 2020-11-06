Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:46 0

В Финляндии используют собак для выявления заражённых коронавирусом

В Финляндии используют собак для выявления заражённых коронавирусом
Фото: euromag.ru

В аэропорту Хельсинки специально обученные собаки обнаруживают у пассажиров COVID-19 раньше, чем тесты, сообщает РИА Новости со ссылкой на Express.

Были проведены испытания, в ходе которых с использованием животных проверяли около 100 человек в день. Пассажиры протирали кожу салфеткой, после чего её помещали в банку и давали понюхать собакам. Если собака определенными движениями сообщала о положительном результате, пассажир сдавал тест.

В эксперименте участвовали 16 собак и 2200 пассажиров, участвующих в этом добровольно. Исследование собираются проводить и в декабре.

Эксперты считают, что использование в аэропортах обученных собак создаст более дешевую и быструю альтернативу ПЦР-тестам. На данный момент это обходится примерно в 300 тысяч евро, что дешевле, чем проведение анализов.

Просмотров всего: 352

#коронавирус #животные

распечатать


Общество 1

Жительница Приамурья спасла птицу и просит помощи
Общество

К амурчанам продолжают выезжать «Мобильные бригады»
Коронавирус 2

Пациенты с COVID-19 могут «разносить» вирус до двух месяцев
Общество

Ковидный госпиталь во Владивостоке второй раз за неделю оставили без тепла и горячей воды
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь