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6ноября
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сегодня, 12:05 0

Ковидный госпиталь во Владивостоке второй раз за неделю оставили без тепла и горячей воды

Ковидный госпиталь во Владивостоке второй раз за неделю оставили без тепла и горячей воды
Фото: https://pixabay.com/

Во Владивостоке без тепла и горячей воды остался госпиталь на 230 коек. Там лечат больных коронавирусом. Из-за аварии на теплотрассе там уже отключали тепло и горячую воду в этот четверг. Но сегодня утром произошёл новый порыв.

— В четверг был зафиксирован порыв на теплотрассе, его ликвидировали, к вечеру теплоснабжение медучреждения восстановили. Сегодня утром произошел новый порыв. На месте работает аварийная бригада, восстановить подачу тепла и горячее водоснабжение планируется в течение дня, — пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

По данным регионального минздрава, в этом ковид-госпитале, развернутом на базе госпиталя ветеранов войн, на лечении находятся порядка 230 пациентов. Людям с серьезными осложнениями приходится сидеть без тепла, так как обогреватели в медучреждении использовать нельзя из-за требований пожарной безопасности.

В Амурской области новый инфекционный госпиталь решили разместить в городском роддоме. Всех рожениц при этом решено отправлять в перинатальный центр.

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#коронавирус #Дальний Восток #здоровье #медицина

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