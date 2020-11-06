Умная система освещения установлена у бывшего кинотеатра «Харбин» в Благовещенске

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Работы в сквере филиала ОКЦ в микрорайоне — у бывшего кинотеатра «Харбин» закончат к середине ноября. Общественную территорию подсветили «умными» фонарями.

На участке в сквере в районе бывшего кинотеатра «Харбин» появилось 52 трёхметровых светильника и 128 ландшафтных светильников высотой 80 сантиметров. В сквере установили «умную» систему освещения. Она самостоятельно принимает решение, когда включить светильники, а когда выключить, ориентируясь на солнечный свет. Фонари загораются с наступлением сумерек и гаснут на рассвете.

— Проектным решением предусмотрена подсветка территории сквера. В новом году мы будем проводить работы по ремонту фасада бывшего кинотеатра «Харбин», будет осуществляться художественная подсветка здания и соответственно площадка перед входом будет освещена, – отметил мэр Благовещенска Олег Имамеев, протестировавший систему освещения.

Работы по благоустройству территории в микрорайоне планируют завершить к 15 ноября. Осталось закончить обшивку высоких газонов деревянным покрытием, провести запилы брусчатки, установить пандусные перила на ступенях перед зданием филиала ОКЦ, сообщает мэрия Благовещенска.

Ранее завершить работы планировалось до 15 октября. Но позже стало понятно, что благоустройство территории завершится позже срока. Уложиться в план подрядчику помешала плохая погода в городе и неорганизованность.