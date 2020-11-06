Китай ещё жёстче ограничил въезд из России, часть виз отменена

Эти меры связаны с распространением коронавирусной инфекции, отметили в посольстве Китая в России. Запрет на въезд в Поднебесную не коснётся лиц с дипломатическими и служебными визами, визами вежливости и визами категории С.

— Это временные меры, которые китайская сторона вынуждена принять для реагирования на нынешнюю эпидемическую ситуацию. В соответствии с эпидемической ситуацией китайская сторона будет своевременно корректировать меры и опубликует дополнительные уведомления, — сообщили в посольстве.

Вместе с тем сообщается, что приём документов на получение виз в посольство и консульство КНР в России будет продолжен. Въезд по визам, полученным после 3 ноября, остаётся разрешённым.

На водителей большегрузов, перевозящих товары из Китая в Россию, эти запреты не распространятся.

— Водители имеют визы категории С, на них введённые ограничения на распространяются. Они смогут въезжать и выезжать на территорию Китая на своих грузовиках и дальше с соблюдением необходимых при эпидемии санитарных правил, — цитирует «Хабаровский край сегодня» сотрудника генерального консульства КНР в Хабаровске Ли Цзин.

Напомним, что из-за вспышки новой короновирусной инфекции границы с Китаем были закрыты еще зимой. Нормальное движение между странами так и не восстановилось, и жизнь, в том числе в приграничной Амурской области претерпела много изменений.