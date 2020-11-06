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сегодня, 10:56 0

Анастасия Волочкова отказывается носить маску от коронавируса

Анастасия Волочкова отказывается носить маску от коронавируса
Фото: vladtime.ru

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что маски от коронавируса наносят здоровью еще больший вред, чем COVID-19, пишет РИА ФАН.

В интервью агенству балерина рассказала, что свою маску со стразами она не носит, считая, что привлекает к себе ещё больше внимания. По ее мнению, маска содержит на себе множество инфекций, которыми люди вынуждены дышать, а все принимаемые меры предосторожности — лишь «политическая игра», от которой люди страдают.

Анастасия Волочкова недавно выступала в Красногорске со своим авторским спектаклем «Балерина в Зазеркалье цирка». Вход на шоу был свободный и вместо ожидаемых 700 человек пришли 1200.

Волочкова рассказала, что более 18 лет занимается благотворительностью, а в этот непростой период брать деньги за билеты считает негуманным.

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#коронавирус #шоу-бизнес

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