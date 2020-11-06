Анастасия Волочкова отказывается носить маску от коронавируса

В интервью агенству балерина рассказала, что свою маску со стразами она не носит, считая, что привлекает к себе ещё больше внимания. По ее мнению, маска содержит на себе множество инфекций, которыми люди вынуждены дышать, а все принимаемые меры предосторожности — лишь «политическая игра», от которой люди страдают.

Анастасия Волочкова недавно выступала в Красногорске со своим авторским спектаклем «Балерина в Зазеркалье цирка». Вход на шоу был свободный и вместо ожидаемых 700 человек пришли 1200.

Волочкова рассказала, что более 18 лет занимается благотворительностью, а в этот непростой период брать деньги за билеты считает негуманным.