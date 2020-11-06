В Приамурье проверили четыре тысячи автомобилей на наличие долгов у их владельцев

В Приамурье сотрудники управления ФССП с 20 по 30 октября проверили более четырёх тысяч авто. Приставы провели «Мобильный розыск» на парковках торговых центров и в местах скопления автомобилей. Сотрудники сканировали регистрационные номера автомобилей и проверяли владельцев авто на наличие задолженностей.

— В ходе мероприятия арестовали 11 авто должников на сумму более 2,5 миллионов рублей. Некоторые владельцы оплатили долги сразу после ареста транспорта. К примеру, в Тындинском районе мужчина оплатил более 40 тысяч долга за услуги ЖКХ сразу после ареста иномарки, — сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Амурской области.

Чтобы проверить наличие задолженности можно воспользоваться сервисом: «Банк данных исполнительных производств». Для проверки нужно лишь ввести ФИО.