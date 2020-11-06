WhatsApp запустил функцию исчезающих сообщений

Новую функцию можно будет использовать по желанию, при её активации сообщения будут исчезать через 7 дней. В групповом чате настройки сможет установить только администратор. Нововведение появится у всех пользователей в течение месяца, сообщили в официальном блоге компании.

— Мы хотим, чтобы ваши чаты в WhatsApp были как можно больше похожи на живое общение, а это значит, что их необязательно хранить вечно, — рассказали разработчики.

Если у вас отключена функция сохранения фото и видео на телефон, то медиафайлы также исчезнут из чата по прошествии недели. По задумке, беседы станут более неуловимыми и конфиденциальными. Также, в компании предупредили, что пользователи по прежнему смогут пересылать сообщения, сохранять и делать фото экрана.