Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6ноября
Предыдущая новость
сегодня, 11:00 0

WhatsApp запустил функцию исчезающих сообщений

WhatsApp запустил функцию исчезающих сообщений
Фото: pixabay.com

Новую функцию можно будет использовать по желанию, при её активации сообщения будут исчезать через 7 дней. В групповом чате настройки сможет установить только администратор. Нововведение появится у всех пользователей в течение месяца, сообщили в официальном блоге компании.

— Мы хотим, чтобы ваши чаты в WhatsApp были как можно больше похожи на живое общение, а это значит, что их необязательно хранить вечно, — рассказали разработчики.

Если у вас отключена функция сохранения фото и видео на телефон, то медиафайлы также исчезнут из чата по прошествии недели. По задумке, беседы станут более неуловимыми и конфиденциальными. Также, в компании предупредили, что пользователи по прежнему смогут пересылать сообщения, сохранять и делать фото экрана.

Просмотров всего: 171

#технологии

распечатать


Общество 5

Свободненская администрация решила вложиться в покупку квадрокоптера
Общество 1

В Приамурье с начала года мошенники совершили более 1 500 преступлений

Общество 12

Разделяй и здравствуй: улучшит ли раздельный сбор мусора экологическую ситуацию на Дальнем Востоке

Общество

Учёные разработали тест-систему для выявления коронавируса и вируса гриппа всего за один час
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь