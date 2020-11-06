Уроки ОБЖ в школах теперь научат кибербезопасности и борьбе со стрессом

В 11 регионах России уже проходит апробация новой программы ОБЖ в школах. Об этом рассказали учителя и эксперты на Всероссийском форуме Центров «Точка роста». Теперь на занятиях ученики разбирают онлайн-покупки или спам в интернете.

— Новый курс ОБЖ научит соблюдению цифровой и кибербезопасности, а также даст рекомендации по борьбе со стрессом. Акцент сделан и на бытовых ситуациях, например, оказание первой помощи, — рассказали на форуме.

В Центрах «Точка роста» уже тестируют оборудование для практических занятий школьников. Это и тренажёры-манекены для сердечно-легочной реанимации, и оборудование для удаления инородного тела из дыхательных путей. Ученики также поработают с современными наборами имитаторов травм и поражений и средствами для оказания первой медпомощи. Для успешной работы с новым оборудованием для учителей организовали курс повышения квалификации.

— В Центрах тестируется и новое учебное пособие по ОБЖ для 8-9 классов. Это пособие прошло редакцию директора центра экстренной психологической помощи МЧС России Сергея Шойгу. По программе дети будут изучать не только традиционную безопасность на дороге или как избежать пожара. Здесь расскажут ещё и о цифровой и психологической безопасности. Например, как бороться с травлей или распознать мошенников в интернете, — пояснили учителя на форуме.

В пилотировании пособия по ОБЖ участвуют более 100 школ из 11 регионов. Это Воронежская, Нижегородская, Самарская и Свердловская области, а также Республики Татарстан, Саха (Якутия) и Башкортостан. Также в пилотные области попала Тюменская и Московская, а также Краснодарский край и Ямало-Ненецкий АО.

— ОБЖ — предмет о реальной жизни. Поэтому я приглашаю на занятия специалистов: работников скорой помощи, пожарных, полицейских. Они профессионально разбираются в различных тонкостях безопасной жизни, — рассказала учитель технологии из Кемеровской области Галина Рамзайцева.

Появится ли новый курс ОБЖ в Приамурье, пока неизвестно.