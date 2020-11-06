Выходить на осенний лёд опасно: спасатели предостерегают амурчан от прогулок по водоёмам

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Реки Амурской области продолжает сковывать лёд. Погода на территории всего Приамурья уже довольно морозная, на лёд всё ещё не окреп.

По информации Амурского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на реках Амурской области продолжается процесс ледообразования. Ледоход наблюдается на реке Амур на участке Игнашино-Гродеково, Поярково, реке Зее на участке Мазаново, Белогорье-Благовещенск, реке Селемдже в районе Стойба-Норск, а также на малых реках области Нора, Бысса, Томь. На реках Тында, Унаха, Олекма, Мульмуга, Большой Невер, Гилюй, Правый Уркан и на реке Амур в районе села Константиновка установился ледостав.

Специалисты МЧС Приамурья напоминают: период ледообразования — довольно опасное сезонное явление. Становление льда на водоёмах происходит неравномерно и, если в одном месте он может выдержать вес человека, то в другом — с легкостью проломиться.

Спасатели предостерегают амурчан и напоминают: безопасным для человека считается лед толщиною не менее 10 сантиметров в пресной воде. В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лёд непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов и камыша. Прочность льда можно определить визуально: лёд голубого цвета прочный, прочность белого льда в два раза меньше, сообщает региональное управление МЧС.

На лёд нельзя выходить в тёмное время суток и при плохой видимости. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного удара поленом или лыжной палкой покажется хоть немного воды, это означает, что лёд тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае следует немедленно отойти по своему же следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же поступают при предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем трещин.

В случае возникновения нештатных ситуаций звоните: 101 — для набора со всех операторов мобильной связи; 01 — со стационарных телефонов; 112 — единый телефон вызова экстренных оперативных служб.

В Приамурье и в соседних регионах прогулки по неокрепшему льду уже стоили детям жизни. В Зее потерявшуюся девочку обнаружили утонувшей в озере. Ребёнок отправился гулять без присмотра взрослых в тёмное время суток и провалился под лёд.

На Камчатке два мальчика тоже утонули, провалившись под лёд.

В конце октября жители Тынды заметили детей, которые катались по неокрепшему льду.