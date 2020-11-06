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6ноября
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сегодня, 09:54 0

В США женщина болела коронавирусом 105 дней

В США женщина болела коронавирусом 105 дней
Фото: osnmedia.ru

В США врачи столкнулись с уникальным случаем: 71-летняя пациентка была больна коронавирусом 105 дней, притом 70 дней из них она оставалась заразной, несмотря на отсутствие симптомов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Cell.

Сообщается, что женщина страдала лимфолейкозом и приобретенной гипогаммаглобулинемией, у неё был ослаблен иммунитет. Коронавирусом она болела бессимптомно. У пациентки регулярно брали анализ, но инфекция присутствовала у неё даже через 70 дней после первого теста. Окончательное выздоровление наступило только через 105 дней.

Специалисты считают, что женщина так долго оставалась заразной из-за ослабленного иммунитета. Результаты исследований показывали, что у нее не вырабатывались антитела.

По словам учёных, это самый длительный известный специалистам случай заболевания COVID-19.

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#коронавирус #медицина #США

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