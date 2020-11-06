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6ноября
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сегодня, 10:16 0

Амурская область получит 93 миллиона рублей на социальные объекты

Амурская область получит 93 миллиона рублей на социальные объекты
Фото: pixabay.com

Четыре региона Дальнего Востока получат дополнительное финансирование из федерального бюджета в рамках программы «Единая субсидия». 330 миллионов разделят Амурская и Магадангская области, респулика Бурятия и Забайкальский край.

Приамурью выделят 93 миллиона рублей, которые потратят на ремонт социальных объектов, сообщили в министерстве по развитию Дальнего Востока.

— 93 миллиона рублей в Амурской области пойдут на ремонт стадионов в моногородах Райчихинск и Варваровка, где ведет деятельность градообразующее угольное предприятие, которое обеспечивает топливом, как Приамурье, так и два соседних региона. Будем стараться сделать населённым пунктам подарок ко дню шахтера, — отметил в своём докладе министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Забайкальскому краю на ремонт стадионов и обновление материально-технической базы социальных объектов выделят 113 миллионов рублей.

62,9 миллионов получит Республика Бурятия на закупки оборудования для Авиационного техникума.

На продолжения берегоукрепления в бухте Нагаево Магаданская область получит 60,8 миллионов рублей.

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#Дальний Восток

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