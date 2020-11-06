Появились новые фото тигрицы Филиппы и тигров Грома и Бориса, обитающих в ЕАО
Тигрица Филиппа и тигр Гром, сын Бориса, оставляют друг другу послания в тайге.
В конце октября специалисты мониторинговой группы центра «Амурский тигр» и службы охотничьего надзора Еврейской автономной области проинспектировали установленные в местных лесах фотоловушки. Учёные посетили местообитания ранее возвращённых в дикую природу животных в заказниках «Дичун» и «Журавлиный», охранной зоне заповедника «Бастак» и бассейне реки Помпеевка. Данные, собранные с автоматических фотокамер, порадовали специалистов.
— Наконец-то нам показалась тигрица Филиппа, которая не попадалась на фотоловушки почти два года. Зимой по найденным в её местообитаниях следам, мы предполагали, что она жива, здорова и даже воспитывает тигрёнка, но фактического подтверждения не было. Сейчас сомнений нет — на снимках с фотоловушек действительно она. Радует и тот факт, что на её участке начал появляться сын Бориса — тигр Гром: судя по кадрам с фотоловушек, они ходят одними тропами и оставляют запаховые «послания» на одних и тех же деревьях. Возможно, даже друг другу. Так что, есть шанс, что эта парочка со временем встретится, а итогом встречи будет очередное пополнение тигриной группировки в Еврейской автономной области, — рассказал Сергей Арамилев, генеральный директор центра «Амурский тигр».
Кроме Филиппы и Грома, в объективы фотоловушек также попали тигры Борис, Лазовка и одна ранее не фиксировавшаяся молодая самка. Позже специалисты центра «Амурский тигр» пообещали поделиться снимками и видеозаписями полосатых хозяев тайги.
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Очередная полевая экспедиция в Еврейскую автономную область состоялась в конце октября. Специалисты мониторинговой группы в составе сотрудников МРОО «Центр «Тигр» и Службы охотничьего надзора ЕАО последовательно посетили местообитания ранее возвращенных в дикую природу особей в заказниках «Дичун» и «Журавлиный», охранной зоне заповедника «Бастак» и бассейне реки Помпеевка. В ходе поездки группе удалось проверить и обслужить ранее расставленные для мониторинга тигров фотоловушки. Собранные с автоматических фотокамер данные специалистов порадовали.«Наконец-то нам показалась тигрица Филиппа, которая не попадалась на фотоловушки почти два года. Зимой по найденным в ее местообитаниях следам мы предполагали, что она жива, здорова и даже воспитывает тигренка, но фактического подтверждения не было. Сейчас сомнений нет - на снимках с фотоловушек действительно она. Радует и тот факт, что на ее участке начал появляться сын Бориса – тигр Гром: судя по кадрам с фотоловушек, они ходят одними тропами и оставляют запаховые «послания» на одних и тех же деревьях. Возможно даже друг другу. Так что, есть шанс, что эта парочка со временем встретится, а итогом встречи будет очередное пополнение тигриной группировки в Еврейской автономной области», - комментирует Сергей Арамилев, генеральный директор Центра «Амурский тигр». Помимо Филиппы и Грома, в объективы фотоловушек также попали тигр Борис, Лазовка и одна ранее не фиксировавшаяся молодая самка. На первом фото Филиппа, 2 -Гром, 3-Лазовка Скоро покажем больше фото и видео! Читайте статью полностью на сайте @amurtigercenter ⠀ МРОО «Центр тигр» осуществляет свою деятельность при поддержке Фонда президентских грантов (Фонд - оператор президентских грантов по развитию гражданского общества), Центра «Амурский тигр», WWF России и на пожертвования частных лиц и организаций. #центртигр #амурскийтигр #тигры #мониторинг #фотоловушка #еао #заказник #amurtiger #siberiantiger #wildlife #bigcats #cameratrap
Не так давно в объектив фотоловушек попал и тигр Борис. Специалисты центра «Амурский тигр» были рады увидеть животное при свете дня, ведь раньше тигр показывался лишь ночью.
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