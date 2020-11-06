Появились новые фото тигрицы Филиппы и тигров Грома и Бориса, обитающих в ЕАО

Фото: @siberiantiger_center

Тигрица Филиппа и тигр Гром, сын Бориса, оставляют друг другу послания в тайге.

В конце октября специалисты мониторинговой группы центра «Амурский тигр» и службы охотничьего надзора Еврейской автономной области проинспектировали установленные в местных лесах фотоловушки. Учёные посетили местообитания ранее возвращённых в дикую природу животных в заказниках «Дичун» и «Журавлиный», охранной зоне заповедника «Бастак» и бассейне реки Помпеевка. Данные, собранные с автоматических фотокамер, порадовали специалистов.

— Наконец-то нам показалась тигрица Филиппа, которая не попадалась на фотоловушки почти два года. Зимой по найденным в её местообитаниях следам, мы предполагали, что она жива, здорова и даже воспитывает тигрёнка, но фактического подтверждения не было. Сейчас сомнений нет — на снимках с фотоловушек действительно она. Радует и тот факт, что на её участке начал появляться сын Бориса — тигр Гром: судя по кадрам с фотоловушек, они ходят одними тропами и оставляют запаховые «послания» на одних и тех же деревьях. Возможно, даже друг другу. Так что, есть шанс, что эта парочка со временем встретится, а итогом встречи будет очередное пополнение тигриной группировки в Еврейской автономной области, — рассказал Сергей Арамилев, генеральный директор центра «Амурский тигр».

Кроме Филиппы и Грома, в объективы фотоловушек также попали тигры Борис, Лазовка и одна ранее не фиксировавшаяся молодая самка. Позже специалисты центра «Амурский тигр» пообещали поделиться снимками и видеозаписями полосатых хозяев тайги.

Не так давно в объектив фотоловушек попал и тигр Борис. Специалисты центра «Амурский тигр» были рады увидеть животное при свете дня, ведь раньше тигр показывался лишь ночью.

В Приамурье в сентябре нашли убитого тигра, им оказался тигр Павлик. Браконьеров, убивших животное, нашли и предъявили им обвинение в незаконной охоте и незаконной добыче краснокнижного животного.