Во Владивостоке байкера в шлеме не обслужили в супермаркете из-за отсутствия маски

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В одном из супермаркетов Владивостока с байкером произошла, по его словам, абсурдная ситуация: ему не продали торт в магазине.

Он зашёл в торговую точку, не снимая мотоциклетного шлема. Однако, торт ему не продали. Кассир отказалась обслуживать покупателя из-за отсутствия медицинской маски, пишут vestiprim.ru.

Байкер стоял у кассы в полном обмундировании: шлем и специальная маска под ним. Но кассир посчитала такую защиту недостаточной.

На мгновение девушка засомневалась — обслужить покупателя или нет. Но кто-то из сотрудников магазина напомнил девушке, что покупатель без маски, его обслуживать запрещено.

Приморцы эмоционально прокомментировали ситуацию в супермаркете.

«Снял шлем, одел маску и купил. Дело не в том что она принципиально это делает, а вышел приказ начальства. Без маски не обслуживают, потому что при фиксации данного нарушения крупный штраф. Вот и всё!», «У него защита будет получше этой тряпочки с резинками! С головой всё в порядке?», «Ей зачем эти штрафы, выяснения. В некоторых магазинах штраф 5000 рублей за продажу без маски и ещё владельцу могут втык со штрафом дать», — отметили жители края в комментариях.

Напомним, с 28 октября в России вступило в силу постановление Роспотребнадзора, обязующее всех граждан страны носить маски в общественных местах. К их числу относятся такси, общественный транспорт.