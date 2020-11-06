Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:33 0

Во Владивостоке байкера в шлеме не обслужили в супермаркете из-за отсутствия маски

Во Владивостоке байкера в шлеме не обслужили в супермаркете из-за отсутствия маски
Фото: @dps_vl

В одном из супермаркетов Владивостока с байкером произошла, по его словам, абсурдная ситуация: ему не продали торт в магазине.

Он зашёл в торговую точку, не снимая мотоциклетного шлема. Однако, торт ему не продали. Кассир отказалась обслуживать покупателя из-за отсутствия медицинской маски, пишут vestiprim.ru.

Байкер стоял у кассы в полном обмундировании: шлем и специальная маска под ним. Но кассир посчитала такую защиту недостаточной.

На мгновение девушка засомневалась — обслужить покупателя или нет. Но кто-то из сотрудников магазина напомнил девушке, что покупатель без маски, его обслуживать запрещено.

Приморцы эмоционально прокомментировали ситуацию в супермаркете.

«Снял шлем, одел маску и купил. Дело не в том что она принципиально это делает, а вышел приказ начальства. Без маски не обслуживают, потому что при фиксации данного нарушения крупный штраф. Вот и всё!», «У него защита будет получше этой тряпочки с резинками! С головой всё в порядке?», «Ей зачем эти штрафы, выяснения. В некоторых магазинах штраф 5000 рублей за продажу без маски и ещё владельцу могут втык со штрафом дать», — отметили жители края в комментариях.

Напомним, с 28 октября в России вступило в силу постановление Роспотребнадзора, обязующее всех граждан страны носить маски в общественных местах. К их числу относятся такси, общественный транспорт.

Просмотров всего: 531

#коронавирус #жизнь

распечатать


В России и мире

Анастасия Волочкова отказывается носить маску от коронавируса
Общество

Выходить на осенний лёд опасно: спасатели предостерегают амурчан от прогулок по водоёмам
В России и мире

В США женщина болела коронавирусом 105 дней

Коронавирус 5

Минздрав: тесты на коронавирус ошибаются в 40 процентах случаев
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь