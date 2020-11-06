Госдума рассмотрит проект закона о неприкосновенности бывших президентов
На рассмотрении в Госдуме находится проект закона о неприкосновенности бывшего главы государства вне зависимости от периода президентства, рассказал председатель комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас, сообщают РИА Новости.
Сейчас привлечь к административной или уголовной ответственности за противоправные действия, совершенные во время исполнения полномочий президента России экс-лидера нельзя. Кроме того действующий закон запрещает задерживать, арестовывать, обыскивать, допрашивать или досматривать бывшего президента, если дела связаны с обязанностями руководителя страны.
— Законопроект исключает указание на сроки совершения противоправных деяний. Таким образом, расширяется временная сфера действия гарантий неприкосновенности президента, прекратившего исполнение своих полномочий, — дал комментарии Андрей Клишас.
Новый законопроект должен изменить процедуру лишения неприкосновенности бывшего лидера страны. В случае его принятия, Совет Федерации на основании выдвинутого Госдумой обвинения в государственной измене «или совершении иного тяжкого преступления» имеет права лишить экс-президента неприкосновенности. После того, как бывший лидер лишён неприкосновенности, обвинение должно быть подтверждено Верховным и Конституционным судами России.
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