Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:32 8

Госдума рассмотрит проект закона о неприкосновенности бывших президентов

Госдума рассмотрит проект закона о неприкосновенности бывших президентов
Фото: pixabay.com

На рассмотрении в Госдуме находится проект закона о неприкосновенности бывшего главы государства вне зависимости от периода президентства, рассказал председатель комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас, сообщают РИА Новости.

Сейчас привлечь к административной или уголовной ответственности за противоправные действия, совершенные во время исполнения полномочий президента России экс-лидера нельзя. Кроме того действующий закон запрещает задерживать, арестовывать, обыскивать, допрашивать или досматривать бывшего президента, если дела связаны с обязанностями руководителя страны.

— Законопроект исключает указание на сроки совершения противоправных деяний. Таким образом, расширяется временная сфера действия гарантий неприкосновенности президента, прекратившего исполнение своих полномочий, — дал комментарии Андрей Клишас.

Новый законопроект должен изменить процедуру лишения неприкосновенности бывшего лидера страны. В случае его принятия, Совет Федерации на основании выдвинутого Госдумой обвинения в государственной измене «или совершении иного тяжкого преступления» имеет права лишить экс-президента неприкосновенности. После того, как бывший лидер лишён неприкосновенности, обвинение должно быть подтверждено Верховным и Конституционным судами России.

Просмотров всего: 567

#российская власть

распечатать


В России и мире

Ульяновских чиновников отстранили от должности за поездку во Францию на частном самолёте
Власть

Юрий Трутнев поздравил дальневосточников с Днём народного единства
Общество 1

Водительскими правами можно будет подтвердить личность в банке
Общество 21

Владимир Путин внес в проект Госдумы поправки, позволяющие ему пожизненно быть сенатором
Комментарии
Показать все (8)
  • full

    full
    2 часа назад

    Трусы.

  • retrogr

    retrogr
    1 час назад

    страхуется - знает что творил

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Примет

  • Жужжа

    Жужжа
    1 час назад

    Стабильно предсказуемо

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    1 час назад

    Готовится к белорусскому сценарию.

  • Allenga

    Allenga
    1 час назад

    Знает чего хочет. Бессрочную индульгенцию на любые преступления. Интересно, это можно считать намереньем, подготовкой так сказать?!

    По нынешним законам итак был неподсуден в рамках президентской деятельности...

  • Ферука де Челесте

    Ферука де Челесте
    43 минуты назад

    Я глазам не верю?? Это серьёзно?? И за всё это не спросят?? Охренеть!

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    9 минут назад

    Люди, не переживайте. Николая не спасла неприкосновенность! Расстреляли как собаку в подвале!

Показать все (8)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь