Амурчане копят на первоначальный взнос по ипотеке в среднем два года

Аналитики финансового института развития в жилищной сфере «Дом.РФ» провели исследование ипотечного рынка страны. В среднем, россияне на накопление первоначального взноса на покупку жилья тратят около двух лет или 21 месяц.

Исследование проводилось на основе данных о средней заработной плате за 9 месяцев текущего года и средней величины ипотечного займа, пишет РБК. Для сравнения, в 2019 году на накопление первого взноса требовалось 19,5 месяцев.

Аналитика построена на данных Росстата (информация о средней зарплате) и Банка России (информация о среднем размере ипотеки за 9 месяцев 2020 года во всех регионах страны). Расчёт вёлся исходя из того, что на новое жильё копят два человека и откладывают на первоначальный взнос 30 процентов своей зарплаты. Размер взноса считался как 20 процентов среднего ипотечного займа по региону.

По итогам исследования аналитики «Дом.РФ» разделили все регионы на 5 групп исходя из времени, необходимого на накопление первоначального взноса: 12 месяцев, от 13 до 18 месяцев, от 19 до 24 месяцев, от 25 до 29 месяцев и от 30 месяцев.

Быстрее всего необходимую сумму для первого взноса накопят жители Чукотки, в Ямало-Ненецкого автономного округе и Магаданской области. На это им потребуется в среднем 12 месяцев при том, что в этих регионах средний размер ипотеки превышает общероссийский уровень. В России по итогам января — сентября 2020 года средний размер ипотечного займа составлял 2,45 миллиона рублей, а в этих трех регионах — 3,1, 3 и 2,6 миллиона рублей соответственно.

В Приамурье, в соответствии с проведённым исследованием, на накопление первоначального взноса по ипотеке потребуется от 19 до 24 месяцев.

Напомним, льготную ипотеку под 6,5 процентов годовых продлят до июля следующего года. В середине сентября в Амурской области выдан первый кредит по программе «Дальневосточная ипотека» под 2 процента на строительство дома.