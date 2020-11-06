Выбор читателей за 5 ноября
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 5 ноября.
Новая «ловушка» для автомобилистов Благовещенска появилась на пересечении улиц Ленина — Мухина
Благовещенцы делятся фотографиями с новыми ямами на местных дорогах. На этот раз асфальт просел на недавно заасфальтированной траншее на пересечении улиц Ленина — Мухина.
В Благовещенске в наркологическом и психоневрологическом диспансерах развернули инфекционный госпиталь
На базе двух медицинских учреждений в Благовещенске сегодня открывается новый инфекционный госпиталь.
С 2021 года сразу нескольким категориям россиян разрешат выходить на пенсию раньше срока
Право на досрочные пенсии в 2021 году получат люди, работающие на особо тяжёлых и опасных рабочих местах, а также занятые в наиболее важных для общества сферах — образовании, медицине, культуре.
Жителей частных домов в Благовещенске затопило перед заморозками
В редакцию Амур.инфо обратились жители частного сектора в районе пересечения улиц Конной и Островского, они рассказали, что их соседи — частная фирма — постоянно откачивают воду, но, спасая своё имущество, недобросовестные предприниматели топят чужие подворья.
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