Выбор читателей за 5 ноября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 5 ноября.

Благовещенцы делятся фотографиями с новыми ямами на местных дорогах. На этот раз асфальт просел на недавно заасфальтированной траншее на пересечении улиц Ленина — Мухина.

На базе двух медицинских учреждений в Благовещенске сегодня открывается новый инфекционный госпиталь.

Право на досрочные пенсии в 2021 году получат люди, работающие на особо тяжёлых и опасных рабочих местах, а также занятые в наиболее важных для общества сферах — образовании, медицине, культуре.

В редакцию Амур.инфо обратились жители частного сектора в районе пересечения улиц Конной и Островского, они рассказали, что их соседи — частная фирма — постоянно откачивают воду, но, спасая своё имущество, недобросовестные предприниматели топят чужие подворья.