Гороскоп 6 ноября: Водолеям нужно готовиться к худшему, а Раков могут обокрасть

Восход Солнца: 07:29

Заход Солнца: 16:57

Солнце в Скорпионе.

Овен. Неблагоприятный день. Сегодня вас подстерегают неудачи во многих сферах жизни. Трезво оценивайте ситуацию, старайтесь формировать правильное мировоззрение.

Телец. Расположение звезд по-прежнему не благоприятствует активности в сфере профессиональной деятельности. Не исключены конфликты в семейных отношениях или в общении с партнером.

Близнецы. Благоприятный день. Жизненный потенциал, умение убеждать окружающих, личное обаяние на высоте, однако к коммерческим операциям следует относиться с осмотрительностью.

Рак. Критический день. Ваша материальная сфера крайне уязвима, найдется немало желающих распорядиться вашими деньгами. Будьте внимательны и осторожны, держите под контролем наиболее ценные вещи - велика вероятность краж.

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Лев. Сегодня вас ждет опасный день. Вероятны провокации и агрессия со стороны недоброжелателей. Рекомендуется сконцентрировать силы для защиты, отказаться от рискованных предприятий, дальних поездок, принятия важных решений.

Дева. Сатанинский день. Велика опасность для здоровья со стороны постороннего человека. Весьма вероятен неожиданный конфликт и возникновение необходимости решения острых проблем. Отношения с детьми — вот та самая тихая гавань, где сегодня вас ждет успокоение.

Весы. Сегодня Весы нуждаются в друзьях или в приятном светском времяпрепровождении. Это подходящий день для обмена визитами, свиданий, посещения мероприятий. Вероятны финансовые трудности. День пробуждения и преобразования.

Скорпион. Доходы будут находиться в прямой зависимости от вашей активности, поэтому о свободном времени придется только мечтать! Крайне неблагоприятный день, связанный с обманами, клеветой, преследованиями.

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Стрелец. Сегодня вас ожидает спокойный трудовой день. Даже совсем простая работа может показаться вам утомительной. Не огорчайтесь, если день покажется вам нелегким. Обратите внимание на окружающих вас людей: вы найдете в них новые достоинства.

Козерог. Не исключено, что работа потребует от вас максимальной самодисциплины и организованности. Вероятны и домашние хлопоты. Собранность и благожелательное отношение к окружающим помогут сломить негативные тенденции дня. День несет испытания на гордыню и эгоизм.

Водолей. Критический день. Напряжение сегодня может возрасти до предела, так как возможно плохое известие. Ваши переживания не будут напрасными, подготовьте себя к самому худшему.

Рыбы. Сегодня вероятны домашние хлопоты, проблемы с родственниками или друзьями. Вы сможете трезво оценить ситуацию и найти правильное решение.

Астролог: Вальдемар Небоходцев