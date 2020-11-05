Ещё одна машина сгорела в Благовещенске (видео)

Поздним вечером в четверг, 5 ноября в Благовещенске сгорел автомобиль. Пожар произошёл в самом центре города, возле ОКЦ.

По словам генерального директора ОКЦ Надежды Багровой, ставшей очевидцем ЧП, прибывшие на место пожарные быстро сбили пламя. Видео инцидента размещено на официальной странице ОКЦ в Instagram. Огнеборцев вызвали сотрудники этого учреждения.

Жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Причина возгорания, начавшегося в двигателе авто, пока неизвестна.