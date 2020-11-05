Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5ноября
Предыдущая новость
сегодня, 21:43 1

Ещё одна машина сгорела в Благовещенске (видео)

Ещё одна машина сгорела в Благовещенске (видео)
Фото: кадр с видео

Поздним вечером в четверг, 5 ноября в Благовещенске сгорел автомобиль. Пожар произошёл в самом центре города, возле ОКЦ.

По словам генерального директора ОКЦ Надежды Багровой, ставшей очевидцем ЧП, прибывшие на место пожарные быстро сбили пламя. Видео инцидента размещено на официальной странице ОКЦ в Instagram. Огнеборцев вызвали сотрудники этого учреждения.

Жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Причина возгорания, начавшегося в двигателе авто, пока неизвестна.

Просмотров всего: 708

#пожары #происшествия #транспорт

распечатать


Общество

Льготы на проезд для амурских пенсионеров перенесли на следующие годы
Общество

В Приамурье охранника и руководителя ЧОПа будут судить за прошлогоднюю стрельбу в колледже

Происшествия 1

Благовещенская полиция поймала серийного похитителя аккумуляторов из машин
В России и мире

Житель Кубани осуждён на 23 года колонии за истязания и убийство 4-летней падчерицы
Комментарии
Показать все (1)
  • Ыукпун

    Ыукпун
    55 минут назад

    Утепляшники-прогревашники

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь