Минздрав: тесты на коронавирус ошибаются в 40 процентах случаев

В Минздраве РФ заявили, что тесты на коронавирус могут выдавать ложноотрицательный результат в 40 процентов случаев. Связано это с неправильным забором материала.

— Проблема не в качестве тестов — проблема во взятии материалов. Если материал взят некачественно, к сожалению, мы имеем шанс получить ложноотрицательный результат, — заявил в интервью РИА Новости главный внештатный пульмонолог министерства здравоохранения России Сергей Авдеев.

Он пояснил, что на деле врачи руководствуются не только результатами тестов. Поставить диагноз помогают и другие методы. Если на лицо все симптомы коронавируса, медики начинают лечение по самой эффективной схеме, не дожидаясь положительного результата теста на COVID-19.