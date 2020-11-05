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сегодня, 21:10 1

Минздрав: тесты на коронавирус ошибаются в 40 процентах случаев

Минздрав: тесты на коронавирус ошибаются в 40 процентах случаев
Фото: pixabay.com

В Минздраве РФ заявили, что тесты на коронавирус могут выдавать ложноотрицательный результат в 40 процентов случаев. Связано это с неправильным забором материала.

— Проблема не в качестве тестов — проблема во взятии материалов. Если материал взят некачественно, к сожалению, мы имеем шанс получить ложноотрицательный результат, — заявил в интервью РИА Новости главный внештатный пульмонолог министерства здравоохранения России Сергей Авдеев.

Он пояснил, что на деле врачи руководствуются не только результатами тестов. Поставить диагноз помогают и другие методы. Если на лицо все симптомы коронавируса, медики начинают лечение по самой эффективной схеме, не дожидаясь положительного результата теста на COVID-19.

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#коронавирус #медицина

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Комментарии
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  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    56 минут назад

    "— Проблема не в качестве тестов — проблема во взятии материалов",- дооптимизировались-даже мазок не могут качественно взять! Ну сейчас прорыв будет объявлен набор на 3(трех)месячные курсы младших медсестер! Вот научат правильно брать материал!!!.....Чему можно научить за три месяца? А ведь эти "сестры" будут работать с больными....Нормальные медсестры учатся почти 4 года с множеством практик...Страшно попасть в больницу....

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