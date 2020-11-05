Льготы на проезд для амурских пенсионеров перенесли на следующие годы

Неработающие пенсионеры, получившие компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно, и не воспользовавшиеся этим правом в 2020 году в связи с ограничениями на передвижения, вызванными коронавирусной инфекцией, смогут воспользоваться компенсацией в 2021 и в 2022 году, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России. Такая льгота предоставляется раз в два года.

Право на компенсацию проезда имеют неработающие пенсионеры, проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям. В Амурской области к ним относят 23 тысячи пенсионеров из Зейского, Селемджинского и Тындинского районов. Из них 2 563 человека воспользовались компенсацией в 2019 году, общая сумма выплат составила 36,1 миллиона рублей.

Компенсация за проезд к месту отдыха и обратно может быть предоставлена по факту расходов или в виде талонов на право бесплатного проезда на самолете или по железной дороге.