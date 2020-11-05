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Курс самой современной истории России в школах составит два года

Курс самой современной истории России в школах составит два года
Фото: pixabay.com

Коллегия Минпросвещения утвердила концепцию преподавания истории в школе. Работа над ней велась более пяти лет, сообщает «Парламентская газета».

Главные изменения — это переход на линейное изучение предмета и расширение курса истории России до 2010 года.

—Будет линейный подход к преподаванию истории, а раньше он был «концентрическим», то есть до 9 класса преподавался новый материал, а в 10 -11 классах было повторение всего ранее изученного, но в укороченном варианте. Впредь курс истории будет идти до 11 класса. В 10 и 11 классе будут проходить историю XX века, в том числе — события после 1990 года. Были большие дебаты, некоторые эксперты предлагали ограничиться только историей СССР, но возобладала точка зрения, что дети всё же должны знать и историю современной России. В итоге в курс вошла история до 2010 года. Мы посчитали нужным рассказать о реформах 90-х годов — со всеми их плюсами и минусами, оценкой социальных факторов, об основных событиях, которые были, о наших президентах, — поделился Александр Чубарьян, научный руководитель Института всеобщей истории РАН.

В своём интервью академик более подробно рассказал и о других вопросах, связанных с новой концепцией преподавания истории. Александр Чубарьян дал понятие «культурно-историческому стандарту», рассказал об усилении роли учителя, перечислил особенно острые вопросы истории, отражённые в стандарте и поделился тем, как преподают историю в других странах.

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#история #образование

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