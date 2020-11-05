В Приамурье охранника и руководителя ЧОПа будут судить за прошлогоднюю стрельбу в колледже

Сейчас следователи собрали достаточную доказательственную базу. А обвинительное заключение утвердил заместитель прокурора Амурской области. Уголовное дело скоро направят в суд для рассмотрения по существу.

— Гендиректор частной охранной организации в феврале прошлого года принял на работу мужчину. Этот мужчина прошёл курсы профподготовки частных охранников. Однако, он не получил соответствующее удостоверение, так как ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, — сообщили в следственном управлении следственного комитета РФ по Амурской области.

Также установлено, что руководитель организации обеспечил подчиненному получение статуса частного охранника и не заменил сотрудника. А также не обеспечил пост металлодетектором и не организовал работу дежурной части и группы быстрого реагирования.

В результате чего, 14 ноября 2019 года в учебный корпус прошёл Данил Засорин. Студент пронёс в рюкзаке охотничье ружьё и боеприпасы. Охранник пропустил молодого человека, не досмотрел его и не задержал.

Напомним, в итоге в происшествии один человек погиб, трое получили ранения. А стрелок — 19-летний Даниил Засорин покончил с собой. После случившегося студентам, педагогам и родителям оказали психологическую поддержку. Также в образовательных организациях установили системы контроля доступа. Кроме того, Амурский колледж строительства и ЖКХ, а также Амурский педколледж начала охранять Росгвардия. Однако, такое решение оспорил губернатор Приамурья Василий Орлов. Семьям погибшего и пострадавших при стрельбе выплатили по 2,5 миллиона.

Также после происшествия директора колледжа строительства и ЖКХ уволили. А заместитель министра образования и науки региона покинул пост по собственному желанию. Сотрудника охранной организации, следившего в тот день за безопасностью в колледже, и генерального директора заключили под стражу. А ЧОП оштрафовали на 100 тысяч рублей. Пострадавшие студенты пошли на поправку и выписаны из больницы.