Благовещенская полиция поймала серийного похитителя аккумуляторов из машин

В Благовещенске полиция задержала подозреваемого в похищении аккумуляторных батарей. Его считают причастным к серии из шести краж.

— Преступления совершались в ночное время, в разных районах областного центра. Все автомобили находились на неохраняемых парковочных местах, расположенных около домов потерпевших, — рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Общая сумма ущерба составила свыше 30 тысяч рублей. Обнаружить вора помогли свидетели. Задержанный 20-летний парень ранее был судим за кражи, в похищении аккумуляторов он сразу признался.

— В момент задержания у молодого человека имелись явные признаки опьянения. Он признался, что за несколько часов до задержания употреблял наркотик, — сообщили в полиции.

За употребление наркотических веществ молодой человек был арестован на восемь суток. В его отношении возбуждено уголовное дело за серию краж.