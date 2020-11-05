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5ноября
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сегодня, 19:15 1

Благовещенская полиция поймала серийного похитителя аккумуляторов из машин

Благовещенская полиция поймала серийного похитителя аккумуляторов из машин
Фото: pixabay.com

В Благовещенске полиция задержала подозреваемого в похищении аккумуляторных батарей. Его считают причастным к серии из шести краж.

— Преступления совершались в ночное время, в разных районах областного центра. Все автомобили находились на неохраняемых парковочных местах, расположенных около домов потерпевших, — рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Общая сумма ущерба составила свыше 30 тысяч рублей. Обнаружить вора помогли свидетели. Задержанный 20-летний парень ранее был судим за кражи, в похищении аккумуляторов он сразу признался.

— В момент задержания у молодого человека имелись явные признаки опьянения. Он признался, что за несколько часов до задержания употреблял наркотик, — сообщили в полиции.

За употребление наркотических веществ молодой человек был арестован на восемь суток. В его отношении возбуждено уголовное дело за серию краж.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    52 минуты назад

    Задержанный 20-летний парень ранее был судим за кражи, в похищении аккумуляторов он сразу признался., и сказал что больше не будет (вероятно в предыдущий раз отделался условным сроком за признание вины и сделку со следствием)-горбатого могила исправит....

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