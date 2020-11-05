Как заниматься бизнесом амурских школьников учат онлайн

Около сотни амурчан поучаствует в образовательных программах в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом губернатору Амурской области Василию Орлову рассказали специалисты регионального центра «Мой Бизнес».

Так, с октября месяца стартовал первый из образовательных блоков. Это серия открытых уроков для старшеклассников, которые мечтают в будущем открыть свое дело. Все они опирались на конкретный практический опыт, а лекторами для подростков выступили успешные предприниматели региона. Учитывая эпидобстановку, занятие проходили онлайн.

Сегодня, 5 ноября, начался второй этап проекта. Тут школьники смогут абсолютно бесплатно пройти двухнедельный образовательный онлайн-курс по основам предпринимательства. Кроме того, участников ждёт конкурс бизнес-идей, а его победитель по итогам программы получит путевку в бизнес-лагерь.

— В общей сложности участниками бесплатной программы для школьников станут больше 300 детей, — рассказали в Центре «Мой Бизнес». — Самые активные и целеустремленные участники проекта получат возможность отправиться на лучшие федеральные форумы и смены в самых популярных тематических лагерях страны.

Есть, разумеется, программы и для взрослых. Одна из них начнётся 10 ноября. Это будет онлайн-проект по наставничеству для всех, кто мечтает открыть свое дело.

— Сегодня мы говорим не только о поддержке уже действующего бизнеса в регионе, но и о создании необходимой «почвы» для появления новых организаций. Ведь активное развитие малого и среднего бизнеса — это не только яркий показатель "живой" экономики субъекта, но и рабочие места и, конечно, внедрение инноваций, — отметил губернатор Приамурья Василий Орлов. – С прошлого года для поддержки начинающих предпринимателей в области проводятся масштабные обучающие программы в рамках нацпроекта. Этот год не станет исключением. Уверен, что проведение программы в этом году позволит не только подарить жизнь десяткам новых бизнес-проектов, но и в текущих условиях позволит раскрыть абсолютно новые идеи и форматы бизнеса.