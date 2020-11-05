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5ноября
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сегодня, 18:54 5

Эксперты: к Василию Орлову пользователи соцсетей, в целом, относятся позитивно

Эксперты: к Василию Орлову пользователи соцсетей, в целом, относятся позитивно
Фото: amurobl.ru

Центр политической конъюнктуры опубликовал рейтинг российских губернаторов. Главы регионов оценивались по числу позитивных и негативных откликов в социальных сетях.

Эксперты отметили возросшую активность россиян в плане оценки действий местных властей:

«Вторая волна пандемии коронавируса и ответные на неё действия региональных властей привели к значительному увеличению количества упоминаний глав субъектов в социальных сетях. Пользователи соцсетей обсуждают эффективность принимаемых мер и персональные решения губернаторов».

Стоит отметить, что глава Приамурья Василий Орлов в этом плане занимает неплохие позиции. По числу упоминаний в соцсетях губернатор нашего малонаселённого региона на 71 месте, всего таких упоминаний обнаружено за октябрь 3320. По процентному соотношению позитивных комментариев — на 23-м, их порядка 6,63 процента. Негативных комментариев в адрес главы Приамурья меньше — 3,52 процента, по этому показателю Василий Орлов занимает 59 место в стране.

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#областная власть

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Комментарии
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  • Разнящий

    Разнящий
    1 час назад

    А эти ИКсперты, хоть интернетом пользоваться умеют?

  • Васёк

    Васёк
    1 час назад

    Пи..еж

  • full

    full
    1 час назад

    Хз, у меня пока только одна претензия к Орлову - статистика по ковиду, не люблю вранья.

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    18 минут назад

    А не зря ведь Вася прикупил АИ и накрыл "медным тазом" форум.

  • CHEBURASHKA_28_RUS

    CHEBURASHKA_28_RUS
    12 минут назад

    Что значит "вуелом позитивно"? В открытую на йух не посылают - тоже считается "позитивно"?

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