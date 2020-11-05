Эксперты: к Василию Орлову пользователи соцсетей, в целом, относятся позитивно

Эксперты отметили возросшую активность россиян в плане оценки действий местных властей:

«Вторая волна пандемии коронавируса и ответные на неё действия региональных властей привели к значительному увеличению количества упоминаний глав субъектов в социальных сетях. Пользователи соцсетей обсуждают эффективность принимаемых мер и персональные решения губернаторов».

Стоит отметить, что глава Приамурья Василий Орлов в этом плане занимает неплохие позиции. По числу упоминаний в соцсетях губернатор нашего малонаселённого региона на 71 месте, всего таких упоминаний обнаружено за октябрь 3320. По процентному соотношению позитивных комментариев — на 23-м, их порядка 6,63 процента. Негативных комментариев в адрес главы Приамурья меньше — 3,52 процента, по этому показателю Василий Орлов занимает 59 место в стране.