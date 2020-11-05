Житель Кубани осуждён на 23 года колонии за истязания и убийство 4-летней падчерицы

Суд выяснил, что подсудимый жил с женой и двумя ее детьми: двухлетним мальчиком и четырёхлетней девочкой, и регулярно избивал их, объясняя это методом воспитания. Мужчина заявил, что стремился выработать у них беспрекословное послушание. При этом поводом для избиения могла стать даже брошенная игрушка.

По данным суда, в августе 2019 года мужчина в очередной раз избил их, нанеся девочке более 30 ударов. Спустя 3 дня подсудимый ещё раз избил ребенка, после чего сам вызвал «скорую». Он сообщил врачам, что малышка упала в подвал и скрылся. Его задержали спустя два дня.

Девочка умерла по дороге в больницу в результате многочисленных травм, несовместимых с жизнью. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 23 года в исправительной колонии строгого режима.