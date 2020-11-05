Рост заболеваемости ускоряется: за сутки в Приамурье 162 новых случая COVID-19

В течение последних суток в Амурской области выявлено 162 новых пациента с коронавирусной инфекцией.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, у 119 новых пациентов заболевание протекает в виде ОРВИ, у 34 — в виде пневмонии. 6 процентов новых случаев (9 пациентов) — протекают без симптомов. 38 пациентов признано выздоровевшими.

В общей сложности в регионе выявлено уже 7382 случая коронавирусной инфекции. 5896 из них закончились выздоровлением, 66 — гибелью пациентов.

В Приамурье разворачивают новые инфекционные госпитали, сегодня такие открылись на базе наркологического и психоневрологического диспансеров, расположенных в Благовещенске. Под инфекционный госпиталь готовят и Благовещенский городской роддом. На данный момент примерно пятая часть подготовленных для ковидных пациентов коек в госпиталях свободны.