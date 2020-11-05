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5ноября
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сегодня, 18:25 7

Рост заболеваемости ускоряется: за сутки в Приамурье 162 новых случая COVID-19

Рост заболеваемости ускоряется: за сутки в Приамурье 162 новых случая COVID-19
Фото: pixabay.com

В течение последних суток в Амурской области выявлено 162 новых пациента с коронавирусной инфекцией.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, у 119 новых пациентов заболевание протекает в виде ОРВИ, у 34 — в виде пневмонии. 6 процентов новых случаев (9 пациентов) — протекают без симптомов. 38 пациентов признано выздоровевшими.

В общей сложности в регионе выявлено уже 7382 случая коронавирусной инфекции. 5896 из них закончились выздоровлением, 66 — гибелью пациентов.

В Приамурье разворачивают новые инфекционные госпитали, сегодня такие открылись на базе наркологического и психоневрологического диспансеров, расположенных в Благовещенске. Под инфекционный госпиталь готовят и Благовещенский городской роддом. На данный момент примерно пятая часть подготовленных для ковидных пациентов коек в госпиталях свободны.

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#коронавирус #медицина

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Комментарии
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  • Roker

    Roker
    2 часа назад

    Все нормально

    Все подконтролем

    Не надо паниковать

  • Roker

    Roker
    2 часа назад

    Журнал каламбур, "крутое пике", 11 месяц пандемии отважные власти боятся с ковидом

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Зачем мне эти ускорения и увеличения , если важна причина? Я что, дурак такое читать?

  • Вета007

    Вета007
    1 час назад

    Roker, зачёт)))) сама так подумала

  • Нажми Обсудить на форуме

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    1 час назад

    Всё... Приехали..... Уже Москва в шоке..... Караулов кровать за 100 миллионов

  • Нажми Обсудить на форуме

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    57 минут назад

    Грядут перемены.

    Братва рвется к власти.

    Интриги, скандалы, расследования.

  • sadam_1974

    sadam_1974
    15 секунд назад

    дебилы неизлечимые

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