Программу комплексного благоустройства Свободного согласуют с горожанами

Свободный, который называют городом президентского внимания, благоустраивают. О том, как работы идут сегодня, доложили губернатору региона Василию Орлову.

Сейчас в муниципалитете занимаются проектом капитального ремонта улицы Шевченко и привокзальной площади. Так, площадь возле вокзала и автовокзалов оснастят подъездами и подходами, остановками, местами парковки, стоянками общественного транспорта, элементами обустройства и благоустройства.

Все строительно-монтажные работы запланированы на 2021 год.

«Отдельно рассмотрели план создания комфортной городской среды, разработанный Амурским центром развития территорий. В план входит развитие городского парка, реконструкция площади Ленина, скверов, стадиона и мемориалов. Так, согласно эскизному проекту, на центральной площади города планируют обустроить сцену, амфитеатр и сухой фонтан, на месте последнего зимой будут заливать каток. Реконструировать площадь в Свободном намерены по аналогии с центральной площадью Тобольска. Благоустроить в 2021 году планируют и улицу Ленина, там заменят освещение и сделают озеленение, для этого разработают специальный дендрологический план», — пишет пресс-служба областного правительства.

Все изменения согласуют с жителями города. Для этого проекты представят для обсуждения свободненцам. Сбор мнений проведут, учитывая условия пандемии, онлайн.

— Хорошо, что комплексная программа благоустройства Свободного на этапе разработки будет согласована с мнением горожан. Также промежуточные итоги развития Свободного необходимо предоставлять в сравнении с тем, с чего начинали. Делается, действительно, очень много, но в отчётных цифрах результат сложно оценить. Проделанная работа в сравнении будет гораздо нагляднее, — отметил губернатор.

Обсудили и план реконструкции улично-дорожной сети. Протяжённость улиц и дорог Свободного составляет 307 километров. Проведённая диагностика показала, что средний их износ составляет 85 процентов.

Всего с 2021 по 2023 годы намерены восстановить 37 километров дорог (или 12 процентов от общей протяженности). Акцент власти делают на перспективное развитие магистральных «артерий» города. При выборе ремонта приоритетных участков дорог в первую очередь выбираются участки без подземных инженерных коммуникаций или уже с заменёнными сетями, не требующие в дальнейшем реконструкции, отметили в пресс-службе правительства области.