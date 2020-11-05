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сегодня, 18:07 0

Юные благовещенки претендуют стать самыми красивыми девочками России

Юные благовещенки претендуют стать самыми красивыми девочками России

Во всероссийском онлайн конкурсе «Самая красивая девочка России» принимают участие всё больше юных благовещенок. Конкурс проходит один раз в год, а победителей определяют в каждой возрастной категории от 0 до 17 лет. Одна из участниц — восьмилетняя Екатерина Конивец.

— Катя сейчас учится во втором классе. Я хотела, чтобы она пошла на обучение в студию «Жираф», но она очень просилась на хоккей. И вот уже два года с радостью занимается хоккеем с шайбой. А ещё Катя мечтает создать приют для животных, чтобы больше не было ни одной бездомной собаки, — рассказала мама участницы.

Девочка дополнительно изучает английский язык, а в школе ходит на хор. Она даже успела закончить школу искусств в Облучье по «ДПИ» и «Театральному отделению».

— О конкурсе Катя сама случайно узнала из Instagram и попросила меня подать заявку. Мы надеемся получить призовое место в её возрастной категории, — заметила мама девочки.

В возрастной категории восемь лет участвует ещё и благовещенка Дарина Быковская. А вот самой маленькой участнице из столицы Приамурья — Алёнке Семенцовой ещё не исполнилось даже года. А она уже завоевала сердечки почти двухсот человек. Ещё в конкурсе поучаствует пятилетняя Алина Кобычева. Юная амурчанка уже модель, а её страничка собрала 690 голосов. Такую красавицу смогла обогнать её тёзка — девятилетняя Алина Куницына.

Напомним, что Амур.инфо»уже писало об одной из участниц конкурса. Итоги онлайн голосования подведут 27 декабря. Затем профессиональное жюри выберет 54 участиницы, которые получат кубки. А одна участница, набравшая максимальное количество баллов, станет «Самой красивой девочкой России». Она и получит корону победительницы, а также попадёт на обложку «Дети России».

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