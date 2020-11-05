Юные благовещенки претендуют стать самыми красивыми девочками России

— Катя сейчас учится во втором классе. Я хотела, чтобы она пошла на обучение в студию «Жираф», но она очень просилась на хоккей. И вот уже два года с радостью занимается хоккеем с шайбой. А ещё Катя мечтает создать приют для животных, чтобы больше не было ни одной бездомной собаки, — рассказала мама участницы.

Девочка дополнительно изучает английский язык, а в школе ходит на хор. Она даже успела закончить школу искусств в Облучье по «ДПИ» и «Театральному отделению».

— О конкурсе Катя сама случайно узнала из Instagram и попросила меня подать заявку. Мы надеемся получить призовое место в её возрастной категории, — заметила мама девочки.

В возрастной категории восемь лет участвует ещё и благовещенка Дарина Быковская. А вот самой маленькой участнице из столицы Приамурья — Алёнке Семенцовой ещё не исполнилось даже года. А она уже завоевала сердечки почти двухсот человек. Ещё в конкурсе поучаствует пятилетняя Алина Кобычева. Юная амурчанка уже модель, а её страничка собрала 690 голосов. Такую красавицу смогла обогнать её тёзка — девятилетняя Алина Куницына.

Напомним, что Амур.инфо»уже писало об одной из участниц конкурса. Итоги онлайн голосования подведут 27 декабря. Затем профессиональное жюри выберет 54 участиницы, которые получат кубки. А одна участница, набравшая максимальное количество баллов, станет «Самой красивой девочкой России». Она и получит корону победительницы, а также попадёт на обложку «Дети России».