С 2021 года сразу нескольким категориям россиян разрешат выходить на пенсию раньше срока

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Право на досрочные пенсии в 2021 году получат люди, работающие на особо тяжёлых и опасных рабочих местах, а также занятые в наиболее важных для общества сферах — образовании, медицине, культуре.

По словам главы Центра анализа НПФ «Сафмар» Евгения Биезбардиса, право на досрочное назначение страховой пенсии в будущем году получат люди, работающие на особо тяжёлых, вредных и опасных рабочих местах. Например, работники металлургических, машиностроительных и химических производств, горнодобывающей отрасли. Существует два списка «профессиональной вредности» (так называемые списки №1 и 2) — профессий, работникам которых дают право на льготную досрочную пенсию. Досрочно пенсию будут назначать и людям, занятым в особо важных для общества сферах: педагогам, медикам, артистам, пишет агентство экономической информации «Прайм».

Право на досрочное назначение страховой пенсии по старости имеют некоторые россияне по социальным мотивам и состоянию здоровья. Это родители и опекуны детей-инвалидов, многодетные матери, инвалиды, люди, работающие на Крайнем Севере и приравненных к ним территориях, представители коренных малочисленных народов Севера. Сюда же относятся ликвидаторы радиационных и техногенных катастроф и испытаний.

По словам Биезбардиса, c повышением пенсионного возраста появился целый ряд новых категорий, которым положен более ранний выход на пенсию. Так, досрочная пенсия положена предпенсионерам, которым до пенсии остается два года в том случае, если они отработали 20 или 25 лет (соответственно, мужчины или женщины), и они не могут найти работу после увольнения. Для её назначения в данном случае нужна справка из центра занятости, подтверждающая статус.

Также досрочная пенсия возможна для многодетных матерей — срок выхода на пенсию зависит от числа детей. Например, женщины с тремя детьми смогут выйти на пенсию на 3 года раньше нового пенсионного возраста, с четырьмя детьми — на 4 года раньше. Если у женщины от пяти детей и больше — в 50 лет. Стаж должен быть при этом не менее пятнадцати лет. Кроме того, в 50 лет могут выйти на пенсию женщины с двумя и более детьми, работавшие на Крайнем Севере и приравненных к нему территориях.

Обратиться за досрочной пенсией на два года раньше установленного законом пенсионного возраста могут и люди с большим страховым стажем — для женщин не менее 37 лет и для мужчин — не менее 42 лет. Но только после наступления 55 и 60 лет.

Некоторым пенсионерам в 2021 году стоит ждать и повышения выплат. Более 5 тысяч рублей добавят к пенсии тем пенсионерам, которым на будущий год исполнится 80 лет.