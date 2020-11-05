Амурскому перинатальному центру придётся принимать по 25 родов в сутки

Врачи перинатального центра заверяют, что справятся с нагрузкой.

— Мы уже начали принимать городских женщин беременных и на родоразрешение. В среднем мы ожидаем, что количество родов у нас увеличится до 20-25 в сутки. До этого было 10-12. Всех женщин готовы принять. Конечно, нагрузка колоссальная, она увеличится в два раза. Мы отозвали врачей с учёбы, из отпусков. Надеемся на помощь коллег из городского роддома, — говорит и. о. заместителя главного врача по родовспоможению и акушерско-гинекологической помощи Амурской областной клинической больницы Ольга Радченко.

Мест для пациенток городского роддома в перинатальном центре должно хватить. Размещать их будут в двухместных палатах с душем и туалетом, обещают обеспечить своевременный уход и нормальное питание.

Кроме благовещенского городского роддома инфекционные госпитали на 80 коек развернут на базе наркологического и психоневрологического диспансеров. Пациентов оттуда перевели в другие подразделения и филиалы диспансеров.