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5ноября
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сегодня, 17:40 1

Амурскому перинатальному центру придётся принимать по 25 родов в сутки

Амурскому перинатальному центру придётся принимать по 25 родов в сутки
Фото: amurobl.ru

Женщин-пациенток городского роддома в Благовещенске переводят в областной перинатальный центр. На базе роддома в ближайшее время развернут инфекционный госпиталь.

Врачи перинатального центра заверяют, что справятся с нагрузкой.

— Мы уже начали принимать городских женщин беременных и на родоразрешение. В среднем мы ожидаем, что количество родов у нас увеличится до 20-25 в сутки. До этого было 10-12. Всех женщин готовы принять. Конечно, нагрузка колоссальная, она увеличится в два раза. Мы отозвали врачей с учёбы, из отпусков. Надеемся на помощь коллег из городского роддома, — говорит и. о. заместителя главного врача по родовспоможению и акушерско-гинекологической помощи Амурской областной клинической больницы Ольга Радченко.

Мест для пациенток городского роддома в перинатальном центре должно хватить. Размещать их будут в двухместных палатах с душем и туалетом, обещают обеспечить своевременный уход и нормальное питание.

Кроме благовещенского городского роддома инфекционные госпитали на 80 коек развернут на базе наркологического и психоневрологического диспансеров. Пациентов оттуда перевели в другие подразделения и филиалы диспансеров.

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#коронавирус #медицина

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    29 минут назад

    Путлер, Медведеббельс подписали недавно новый законопроект об очередной оптимизации медицины! Вслед за 3й гор.больницей, которую продали китайцам за бесценок (где, кстати, размещали для родоразрешения) отправятся и другие больницы? Вопрос открытый!

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