Амурскому перинатальному центру придётся принимать по 25 родов в сутки
Женщин-пациенток городского роддома в Благовещенске переводят в областной перинатальный центр. На базе роддома в ближайшее время развернут инфекционный госпиталь.
Врачи перинатального центра заверяют, что справятся с нагрузкой.
— Мы уже начали принимать городских женщин беременных и на родоразрешение. В среднем мы ожидаем, что количество родов у нас увеличится до 20-25 в сутки. До этого было 10-12. Всех женщин готовы принять. Конечно, нагрузка колоссальная, она увеличится в два раза. Мы отозвали врачей с учёбы, из отпусков. Надеемся на помощь коллег из городского роддома, — говорит и. о. заместителя главного врача по родовспоможению и акушерско-гинекологической помощи Амурской областной клинической больницы Ольга Радченко.
Мест для пациенток городского роддома в перинатальном центре должно хватить. Размещать их будут в двухместных палатах с душем и туалетом, обещают обеспечить своевременный уход и нормальное питание.
Кроме благовещенского городского роддома инфекционные госпитали на 80 коек развернут на базе наркологического и психоневрологического диспансеров. Пациентов оттуда перевели в другие подразделения и филиалы диспансеров.
Просмотров всего: 307