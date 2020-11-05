Ульяновских чиновников отстранили от должности за поездку во Францию на частном самолёте

Причиной проверки стали публикации в СМИ о поездке чиновников во Францию на частном самолёте иностранной компании.

Портал Ulnovosti.ru сообщил, что Семенкин и Шпак неделю отдыхали в Ницце, а стоимость полёта в одну сторону могла составить более €30 тыс. на каждого.

Областная прокуратура также проводит антикоррупционную проверку.