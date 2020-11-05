Ульяновских чиновников отстранили от должности за поездку во Францию на частном самолёте
В Ульяновской области из-за информации о поездке в Ниццу на частном самолёте отстранены от должности на время служебной проверки министр агропромышленного комплекса Михаил Семенкин и глава Чердаклинского района Мария Шпак. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
Причиной проверки стали публикации в СМИ о поездке чиновников во Францию на частном самолёте иностранной компании.
Портал Ulnovosti.ru сообщил, что Семенкин и Шпак неделю отдыхали в Ницце, а стоимость полёта в одну сторону могла составить более €30 тыс. на каждого.
Областная прокуратура также проводит антикоррупционную проверку.
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