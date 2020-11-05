Амурчанка перевела на счёт мошенников больше миллиона рублей

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58-летняя жительница Зеи перевела мошенникам больше миллиона рублей. Злоумышленники использовали классическую схему, чтобы обмануть женщину.

Амурчанке позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка и предупредил о зафиксированной попытке списания денежных средств с её счета. Звонивший поинтересовался о наличии средств на других счетах женщины. Жительница Зеи сообщила всю информацию о своих финансах.

Чуть позже амурчанке перезвонил другой сотрудник этой кредитной организации и сообщил, что для безопасности необходимо снять всю сумму и внести на другой счёт. Пенсионерка пошла в банк и сняла деньги.

По инструкциям, которые ей диктовал «работник банка», она создала в одном из приложений на телефоне виртуальный счёт и через банкомат внесла на него средства. Дома, пообщавшись с родными, женщина поняла, что её обманули и обратилась в полицию. Жительница Приамурья перевела мошенникам 1 миллион 100 тысяч рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления, сообщает УМВД России по Амурской области.