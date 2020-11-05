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5ноября
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сегодня, 16:51 5

Новая «ловушка» для автомобилистов Благовещенска появилась на пересечении улиц Ленина-Мухина

Новая «ловушка» для автомобилистов Благовещенска появилась на пересечении улиц Ленина-Мухина
Фото: фото очевидца.

Благовещенцы делятся фотографиями с новыми ямами на местных дорогах На этот раз асфальт просел на недавно заасфальтированной траншее на пересечении улиц Ленина-Мухина.

В администрации города нам объяснили, что траншеи в дорожном полотне были сделаны как каналы для проводов, после укладки которых положили новый асфальт. Места, где покрытие просело и не соответствует нормам будут переделаны. Как скоро асфальт восстановят, зависит от погодных условий.

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#дороги

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Комментарии
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  • Разнящий

    Разнящий
    1 час назад

    А что же с первого раза нормально всё сделать никогда не получается?

  • kidman

    kidman
    1 час назад

    Потому, что для этого нужно:

    1. Хорошо учиться

    2. Прилежно трудиться

    3. Тратить все бюджетные средства строго по назначению.

    А чтобы все три пункта реализовались (последовательно) - это же практически бинго! Не часто случается

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    59 минут назад

    Пункт №4. Да они просто рукожопы.

  • Allenga

    Allenga
    37 минут назад

    смешно, но асфальта там не было видно, земелькой засыпали и все. Уже вторую неделю все скачут, если не третью.

  • Геральт

    Геральт
    25 минут назад

    с сыном проезжали, я ему говорю - эта залипуха развалится за день-два. Так и вышло. страшно, что дороги перерыты абсолютно некомпетентными рабочими.

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