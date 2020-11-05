Новая «ловушка» для автомобилистов Благовещенска появилась на пересечении улиц Ленина-Мухина

Благовещенцы делятся фотографиями с новыми ямами на местных дорогах На этот раз асфальт просел на недавно заасфальтированной траншее на пересечении улиц Ленина-Мухина.

В администрации города нам объяснили, что траншеи в дорожном полотне были сделаны как каналы для проводов, после укладки которых положили новый асфальт. Места, где покрытие просело и не соответствует нормам будут переделаны. Как скоро асфальт восстановят, зависит от погодных условий.

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#дороги

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zaretskaya