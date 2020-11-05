Сотрудники ликвидируемой пожарной части Зейской ГЭС получат работу в Приамурье

— Сейчас в МЧС прорабатывается вопрос о переводе работников 55-й пожарной части в главное управление МЧС России по Амурской области. Работников можно распределить по пожарным частям области. В том числе в ПЧ-10 ГУ в городе Зея. Это позволит сохранить кадры и обеспечить необходимую защиту населения города Зеи и Зейского района Амурской области, — сообщили в главном управлении МЧС России по Амурской области.

Напомним, 52 сотрудника пожарной части № 55 получили уведомления об увольнении. Действие договора между Зейской ГЭС и частью заканчивается 31 декабря 2020 года. 55-я пожарная часть 36 лет занималась защитой Зейской ГЭС и города Зеи. Работники тушат пожары, ликвидируют ЧС и ДТП, спасают жизни и имущество горожан. В Зее есть ещё одно подразделение — ПЧ-10. Однако эта часть, по мнению работников ПЧ-55, одна не сможет обеспечить безопасность в городе, особенно весной. Также у ПЧ-10 нет спецоборудования и должного уровня подготовки личного состава для ликвидации ЧС на Зейской ГЭС, считают работники 55-й ПЧ.