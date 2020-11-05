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5ноября
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сегодня, 17:06 3

Сотрудники ликвидируемой пожарной части Зейской ГЭС получат работу в Приамурье

Сотрудники ликвидируемой пожарной части Зейской ГЭС получат работу в Приамурье

В МЧС предложили трудоустройство сотрудникам Зейской пожарной части № 55. После Нового года часть ликвидируют, а 52 работника останутся без работы.

— Сейчас в МЧС прорабатывается вопрос о переводе работников 55-й пожарной части в главное управление МЧС России по Амурской области. Работников можно распределить по пожарным частям области. В том числе в ПЧ-10 ГУ в городе Зея. Это позволит сохранить кадры и обеспечить необходимую защиту населения города Зеи и Зейского района Амурской области, — сообщили в главном управлении МЧС России по Амурской области.

Напомним, 52 сотрудника пожарной части № 55 получили уведомления об увольнении. Действие договора между Зейской ГЭС и частью заканчивается 31 декабря 2020 года. 55-я пожарная часть 36 лет занималась защитой Зейской ГЭС и города Зеи. Работники тушат пожары, ликвидируют ЧС и ДТП, спасают жизни и имущество горожан. В Зее есть ещё одно подразделение — ПЧ-10. Однако эта часть, по мнению работников ПЧ-55, одна не сможет обеспечить безопасность в городе, особенно весной. Также у ПЧ-10 нет спецоборудования и должного уровня подготовки личного состава для ликвидации ЧС на Зейской ГЭС, считают работники 55-й ПЧ.

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#Зея #пожары

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    53 минуты назад

    Единоросы-окупанты продали китайцам 3ю городскую больницу - через год началась пандемия.

    В этом году разгоняют пожарную часть. Чего нам ждать? Пожара на всю область?!

  • ВиталийН

    ВиталийН
    33 минуты назад

    Король Таиланда Рама Х в воскресенье вечером прокомментировал происходящие в Бангкоке и других городах Таиланда события: "Мы все равно их любим". Принцесса Таиланда Сириваннавари подошла к британскому корреспонденту и сказала "Мы любим тайский народ, что бы ни происходило".

  • Allenga

    Allenga
    30 минут назад

    Капец решение нашли! а саму пожарную часть (здание и оборудование как?!), часть людей переведут на Солнечный допустим, а город кто оперативно тушить будет? Это как-то попахивает нездоровой оптимизацией и в делах ЧС.

    Не так давно горела Заречная слобода...напротив, такая же деревянная часть города...жить скрестив пальчики на удачу?!

    И это не говоря о судьбах лично сотрудников пожарной части и их семьях.

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