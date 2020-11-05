Амурские хирурги провели уникальную операцию 10-летнему благовещенцу

10-летнему амурчанину сделали уникальную операцию, хирурги детской областной больницы впервые удалили кисту из желудочно-кишечного тракта малотравматичным способом, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Сейчас юный пациент чувствует себя отлично, сегодня он спустя три недели после выписки пришёл на приём к врачу. Мальчик наконец-то вернулся в школу, говорит, что очень соскучился по одноклассникам. Началась история еще в первых числах сентября, у ребёнка три недели держалась температура. На УЗИ брюшной полости обнаружили кисту.

— Про кисту мы знали и раньше. Её выявили еще при рождении. Сказали, что есть небольшое изменение в печени, что это особенность развития такая, такое бывает. И до десяти лет сына эта особенность никак не беспокоила. Вот пока она не начала расти и не проявила себя температурой. Направили быстро на операцию. Попросили срочно пройти все анализы. Спасибо врачам, спасибо специалистам, со всем помогли, всё сделали, оперативно положили в больницу. Сложная была операция. Но врачи нас успокоили, что всё будет хорошо, и врачи справятся со своей задачей. Ну, вот, как видите, всё получилось. Очень рады, что доктора смогли всё сделать таким щадящим способом, — рассказал папа пациента Эдуард Фархутдинов.

Обследование выявило растущую кисту общего желчного протока. К моменту операции она была размером с кулак мальчика.

— Это редкий врожденный порок. Один случай на 10-15 тысяч детского населения. Операции по поводу этой патологии мы проводили в нашей больнице и раньше. Только это было достаточно травматичное вмешательство: большой разрез на брюшной полости, долгое нахождение в реанимации, длительный болевой синдром. Артуру всё сделали лапароскопическим методом: это всего 4 маленьких прокола. Хотя операция и длилась относительно недолго — около часа, технически она довольно сложная. Нужно иметь специальное оборудование, профессиональные и мануальные навыки. Все проходит под визуальным контролем с увеличением изображения, — пояснил Евгений Степаненко, заведующий отделением детской хирургии Амурской областной детской больницы.

Эту уникальную для нашей области операцию провёл главный врач детской областной больницы Руслан Белоус. В мировой практике успешно такую операцию впервые провели в 2003 году. Суть лечения состоит в том, чтобы удалить кисту и соединить протоки печени с тонкой кишкой, чтобы желчеотведение было восстановлено. Без помощи хирурга такая патология может привести к нарушениям функции печени.

— Наши хирурги имеют большой опыт в проведении различных малотравматичных лапароскопических операций у детей разного возраста, начиная от грудничков. К нам приезжают лечиться не только амурские дети, но и пациенты из других субъектов Дальнего Востока. Например, очень много пациентов из Якутии. По данной патологии мы изучили опыт зарубежных и российских коллег. Провели успешную операцию и готовы лечить эту врожденную аномалию и дальше. Теперь мы можем поставить подобные операции на поток, — рассказал Евгений Степаненко.