Благодаря сертификатам на допобразование кружки в Благовещенске стали посещать больше детей

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В областном центре сертификаты финансирования получили 7,8 тысячи человек. Родители 4,5 тысячи школьников и дошкольников уже заключили договоры с организациями, выбрали кружки для своих детей.

Ребята уже ходят на занятия по сертификатам. Педагоги дополнительного образования отмечают, что благодаря порталу «Навигатор дополнительного образования Амурской области» о городских творческих коллективах, кружках и секциях узнают больше благовещенцев. В некоторых организациях воспитанников стало больше, чем в прошлые годы.

— В настоящее время в системе «Навигатор» зарегистрировано более 28 тысяч детей. А конкретно занимаются по сертификатам персонифицированного финансирования более 4,5 тысячи детей. Экспертизу прошли все программы дополнительного образования. Для оплаты сертификатом доступно около 250 программ, поэтому выбор у детей и родителей есть. Выдача сертификатов продолжается. Родителей ждут в школах, в детских садах и в организациях дополнительного образования для активизации сертификатов. В каждой организации есть куратор, который занимается этой работой, — говорит заместитель начальника городского управления образования Оксана Савинкова.







Между тем, педагоги дополнительного образования отмечают, что благодаря порталу «Навигатор дополнительного образования Амурской области» о городских творческих коллективах, кружках и секциях узнают больше благовещенцев. В некоторых организациях воспитанников стало больше. К примеру, почти в 2 раза увеличилось число танцоров в хореографическом ансамбле «Сюрприз» МАОУ «Прогимназия города Благовещенска», сообщает в своём инстаграм-аккаунте мэрия города.







— Если в предыдущие годы количество воспитанников в нашем ансамбле составляло 40-50 человек, сейчас их гораздо больше, и до сих пор поступают заявки. Мы очень рады, что больше родителей и ребят узнали о нашем коллективе, — рассказала педагог-хореограф Екатерина Полуянова.

На период с сентября по конец декабря текущего года номинал сертификата в областном центре составляет две тысячи рублей на ребёнка. На этот период обучения ещё можно оставить заявку. Для получения сертификата финансирования родителям нужно зарегистрироваться в «Навигаторе дополнительного образования Амурской области».