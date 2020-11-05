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сегодня, 15:51 0

В селе Чигири завтра полдня не будет света

В селе Чигири завтра полдня не будет света
Фото: https://pixabay.com/

В связи с работами на электросетях, завтра, 6 ноября в селе Чигири будет отсутствовать электроэнергия. Отключение будет проходить с 9 утра до 15 часов дня.

Под отключение попадут 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21 и 27 дома по улице центральной, улица Заречная, Юбилейная, Амурская, Садовая, дом 2, 2/1 на улице Новой, переулок Школьный. Также будут отключены от электричества Почта России, поликлиника, магазины «Парус» и «Чистый мир», пекарня, школа, водонапорная башня, сообщает в своём инстаграм-аккаунте администрация Благовещенского района.

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#Благрайон #ЖКХ

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