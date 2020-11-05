В Дании из-за мутировавшего коронавируса уничтожают всех норок

По информации портала TVS, мутировавший вирус в Дании выявили у 12 человек. Особенность этого вируса состоит в ослаблении способности к образованию антител, что может усложнить использовании вакцины от COVID-19. Поэтому животные, у которых обнаружен мутировавший вирус, могут быть угрозой в борьбе с распространением инфекции.

Премьер-министр заявила, что все норки должны быть уничтожены. Она также сообщила, что COVID-19 обнаружен на 207 фермах, 67 уже потеряли своих животных. Власти Дании пытались найти для этой проблемы другое решение, но риск распространения мутировавшего вируса не только в Дании, но и в других государствах слишком высокий.

Вооруженные силы и Датское агентство по чрезвычайным ситуациям окажут помощь фермерам в уничтожении норок.