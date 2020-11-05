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5ноября
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сегодня, 15:14 0

В Дании из-за мутировавшего коронавируса уничтожают всех норок

В Дании из-за мутировавшего коронавируса уничтожают всех норок
Фото: covidx.ru

В Дании решили уничтожить всех норок, которые могут быть заражены мутировавшим коронавирусом и передавать его человеку, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение премьер-министра королевства Метте Фредериксен.

По информации портала TVS, мутировавший вирус в Дании выявили у 12 человек. Особенность этого вируса состоит в ослаблении способности к образованию антител, что может усложнить использовании вакцины от COVID-19. Поэтому животные, у которых обнаружен мутировавший вирус, могут быть угрозой в борьбе с распространением инфекции.

Премьер-министр заявила, что все норки должны быть уничтожены. Она также сообщила, что COVID-19 обнаружен на 207 фермах, 67 уже потеряли своих животных. Власти Дании пытались найти для этой проблемы другое решение, но риск распространения мутировавшего вируса не только в Дании, но и в других государствах слишком высокий.

Вооруженные силы и Датское агентство по чрезвычайным ситуациям окажут помощь фермерам в уничтожении норок.

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#коронавирус #животные

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