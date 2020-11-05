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5ноября
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сегодня, 15:37 0

В Благовещенске снова ищут Анжелику Макогон

В Благовещенске снова ищут Анжелику Макогон
Фото: @amursledcom

В Благовещенске разыскивают 15-летнюю девочку. Анжелика Макогон ушла из дома ещё 19 октября. Её местонахождение не установлено до сих пор.

Рост девочки 165 сантиметров, телосложение худощавое, волосы светло-русые, длиной до плеч, глаза голубые. Особые приметы: два родимых пятна на левой щеке и шее, татуировка кошки на левой ноге. Анжелика ушла из дома в пуховике чёрного цвета, чёрных брюках и белых кроссовках, сообщает следственное управление СК России по Амурской области.

Девочка уже неоднократно уходила из дома, ребёнка отправляли в социальный приют для детей.

Информацию местонахождении девочки можно сообщить по телефонам+7 (924)744-00-20 или 102.

Анжелику уже искали в июле 2017-го, августе 2019-го, январе и феврале этого года.

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#дети #жизнь

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