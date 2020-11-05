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5ноября
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сегодня, 15:06 0

Рейсы из Хабаровска в Санкт-Петербург приостановили из-за пандемии

Рейсы из Хабаровска в Санкт-Петербург приостановили из-за пандемии
Фото: pixabay.com

Прямые рейсы из Хабаровска в Санкт-Петербург возобновили неделю назад. До этого такие рейсы не осуществляли последние пять лет. Однако спустя всего три рейса Nordwind Airlines решила приостановить полёты, сообщает DVHUB.RU.

— Приостановить прямые перелёты решено из-за эпидемиологической обстановки и в связи со сниженным спросом на авиабилеты. С 9 ноября по 23 декабря 2020 года, а также с 12 января по 31 марта 2021 года авиакомпания приостановит перелёты по маршруту Санкт-Петербург — Хабаровск и обратно, — объявил перевозчик Nordwind Airlines.

В сентябре ожидалось, что полеты будут выполнять два раза в неделю. В понедельник и четверг для вылетов предусмотрели самолёт Boeing 767-300 на 290 мест.

Авиакомпания уже отменяла рейсы из Хабаровска на Камчатку в августе. Направление внезапно заморозили до 25 октября включительно. Тогда отменить рейсы Nordwind Airlines решила за два дня до вылета и не предложила альтернатив пассажирам, купившим билеты. Сейчас представители авиакомпании обещают, что направление Хабаровск — Санкт-Петербург возобновится.

— Пассажиры приостановленного рейса смогут улететь с пересадкой в Москве или вернуть деньги за билеты. Полеты будут выполняться в период новогодних праздников — с 24 декабря по 11 января и летом 2021 года, — добавил перевозчик.

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#транспорт #туризм

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