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5ноября
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сегодня, 14:51 1

За неоплату долгов без машин остались две жительницы Благовещенска

За неоплату долгов без машин остались две жительницы Благовещенска
Фото: pixabay.com

Судебные приставы взыскали задолженность у двух благовещенок, сообщает региональное управление ФССП.

У одной из них задолженность за услуги ЖКХ и кредиты составила более полумиллиона рублей. После того как женщина отказалась возвращать долги, приставы изъяли у неё автомобиль. Он был продан на торгах за 252 тысячи рублей – они пойдут на частичное погашение долга.

Подобная ситуация произошла с другой жительницей Благовещенска. Женщина задолжала 1,5 миллиарда рублей за жилищно-коммунальные услуги, кредитные платежи и налоги. Пристава арестовали автомобиль и продали на аукционе.

Управление ФССП России по Амурской области призывает граждан своевременно оплачивать платежи.

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#жизнь #финансы

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Комментарии
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  • Егорий

    Егорий
    31 минута назад

    Не пристава, а приставы. Грамотеи, млять.

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