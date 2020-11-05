За неоплату долгов без машин остались две жительницы Благовещенска

Судебные приставы взыскали задолженность у двух благовещенок, сообщает региональное управление ФССП.

У одной из них задолженность за услуги ЖКХ и кредиты составила более полумиллиона рублей. После того как женщина отказалась возвращать долги, приставы изъяли у неё автомобиль. Он был продан на торгах за 252 тысячи рублей – они пойдут на частичное погашение долга.

Подобная ситуация произошла с другой жительницей Благовещенска. Женщина задолжала 1,5 миллиарда рублей за жилищно-коммунальные услуги, кредитные платежи и налоги. Пристава арестовали автомобиль и продали на аукционе.

Управление ФССП России по Амурской области призывает граждан своевременно оплачивать платежи.