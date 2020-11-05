Завтра в Приамурье переменная облачность: прогноз погоды на 6 ноября

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Осадки прогнозируют ночью на северо-востоке области, днём местами на северо-западе и на юге области. На дорогах сохраняется снежный накат, гололедица. Ночью и в утренние часы в пониженных местах туман.

Ветер южный, юго-западный днём с переходом на юго-восточный 3-8 метров в секунду. Температура ночью на севере -10°С...-15°С, местами -17°С...-22°С, на юге -5°С...-10°С, днём на севере -2°С...-7°С, местами -8°С...-13°С, на юге -3°С...+2°С.

В Белогорске облачно, без осадков. Днём температура 0°С...+1°С, ночью около -3°С...-5°С, небольшой снег. Ветер юго-восточный 3-5 метров в секунду.

В Завитинске пасмурно, без осадков. Температура днём -1°С...-6°С, ночью -5°С. Ветер юго-восточный, 4-6 метров в секунду.

В Райчихинске пасмурно, небольшой снег. Днём температура -1°С...-5°С, ночью -3°С...-6°С. Ветер юго-восточный, 4-6 метров в секунду.

В Архаре пасмурно, снег. Температура днём -1°С...-4°С, ночью -7°С. Ветер юго-восточный 2-3 метра в секунду, с порывами до 7 метров в секунду.

В Свободном солнечно, без осадков. Днём температура -1°С...-3°С, ночью -3°С...-5°С. Ветер южный, 1-2 метра в секунду, с порывами до 4 метров в секунду.

В Шимановске ясно, без осадков. Температура днём 0°С...-2°С, ночью -5°С...-7°С. Ветер юго-восточный, 2-3 метра в секунду, с порывами до 5 метров в секунду.

В Зее солнечно, без осадков. Днём температура -1°С...-3°С, ночью -4°С...-5°С. Ветер южный, 1-2 метра в секунду, с порывами до 5 метров в секунду.

В Сковородине ясно, без осадков. Температура днём -5°С...-9°С, ночью -12°С. Ветер южный, 1-2 метра в секунду, с порывами до 3 метров в секунду.

В Тынде пасмурно, небольшой снег. Температура днём -12°С...-17°С, ночью -16°С...-20°С. Ветер северо-восточный, 1-2 метра в секунду, с порывами до 4 метров в секунду, сообщает gismeteo.ru.

В Благовещенске переменная облачность, без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный, днём юго-восточный 2-7 метров в секунду. Температура ночью -6°С...-8°С, днём 0°С...+2°С.