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5ноября
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сегодня, 14:35 0

В благовещенской многоэтажке отопительный период так и не начался

В благовещенской многоэтажке отопительный период так и не начался
Фото: pixabay.com

В редакцию Амур.Инфо обратились жители дома по улице Театральная, 81. По их словам, в доме так и не начался отопительный сезон. Жалобы в управляющую компанию, АКС, ЖКХ и теплосети никаких результатов не принесли.

— Помогите распространить информацию — у нас в доме по адресу город Благовещенск, улица Театральная, 81 отсутствует теплоснабжение, мерзнем в прямом смысле этого слова, писали в УК жалобы, сообщали информацию в АКС, УЖКХ, теплосети — ничего не смогли решить, — говорится в обращении.

Когда замерзающие благовещенцы не получили помощи ни от одной из инстанций, то решили обратиться с заявлением в прокуратуру. Рассказали они о ситуации с теплом и на прямой линии в Instagram мэру города.

Кроме того, по словам жителей многоэтажки, отсутствие тепла не единственная проблем:, каждое утро и вечер в доме нет горячей воды.

Как нам сообщили в мэрии, соответствующие поручения уже дали управлению ЖКХ, чиновники разбираются в причинах случившегося. На момент публикации ответа от управляющей компании пока получить не удалось. За ходом разбирательств следит наша редакция.

Напомним, исполняющий обязанности министра ЖКХ Вадим Кирпиков на заседании правительства доложил губернатору области, что отопительный сезон во всех муниципальных образованиях Приамурья проходит без сбоев. По его словам, котельные, тепловые и водопроводные сети, жилищный фонд готовы на 99,9%.

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#свет, тепло, квитанции

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