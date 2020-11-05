Благовещенские полицейские начали проверку по факту издевательств над животными в посёлке Аэропорт

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Благовещенские полицейские начали проверку по факту убийства и издевательств над животными местными жителями посёлка Аэропорт. По сведениям зоозащитников там животных травят и стреляют по ним, а также нападают на жителей, которые подкармливают бездомных животных.

Информация о живодёрах появилась в инстаграм-аккаунте благовещенской зоозащитницы. Она сообщила, что в одном из домов посёлка проживает живодёр.

— ЗООФАШИСТ - ЖИВОДЕР, и несколько человек помогающим ему!!! Они травят, стреляют, калечат бывших домашних кошек и собак!!!! Бессовестные жители этого поселка выкидывают своих питомцев на улицу, а группировка живодеров регулярно их уничтожает!!! — написала женщина на своей странице в соцсетях. — От количества разбросанной отравы нечем дышать в подвале!!!! Люди живущие на первых этажах этого дома могут получить токсическое отравление от испарений отравы, разбросанной на батареях!!!! (Орфография и пунктуация сохранены. — Ред.).

Редакция Амур.инфо обратилась в городской отдел полиции. Нам сообщили, что о ситуации уже знают и начали проверку. Мы будем следить за развитием ситуации.

В свою очередь благовещенские полицейские хотят обратиться к зоозащитникам Благовещенска и просят их о каждом известном им факте издевательства над животными писать заявление в полицию, чтобы правоохранители могли среагировать быстро. По словам полицейских, у них просто нет возможности просматривать инстаграм-аккаунты каждого зоозащитника. Поэтому вместо призывов о помощи в своих соцсетях людей просят сразу приходить в полицию с заявлением.

Зная, что такой факт существует, и умалчивая его, люди подвергают опасности не только животных, но жителей района, где живодёры используют отраву и оружие, — прокомментировали в пресс-службе благовещенского отдела полиции.

А жителям посёлка Аэропорт напоминают, что они относятся к зоне обслуживания второго отдела полиции. Номер телефона дежурной части 42-00-16.

Вопрос с бездомными собаками стоит остро во всей области. Благовещенск не исключение. Напомним, на прошлой неделе мэр Благовещенска Олег Имамеев в интервью Амур.инфо сообщил, что зимой в городе появится специализированный приют для таких животных.