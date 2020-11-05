Благовещенцам рассказали, как дозвониться в инфекционный госпиталь
Благовещенская городская клиническая больница в своём инстаграм-аккаунте опубликовала список телефонов, по которым можно дозвониться в отделения инфекционного госпиталя.
Терапевтический корпус:
1 Пульмонологическое отделение (5 этаж): 44-11-57 — ординаторская, 44-11-58 — пост, 44-11-63 — блок интенсивной терапии.
2 Пульмонологическое отделение (4 этаж): 44-11-55 — ординаторская.
3 Пульмонологическое отделение (3 этаж): 44-11-52 — ординаторская.
4 Пульмонологическое отделение (2 этаж): 44-11-43 — ординаторская.
5 Отделение анестезиологии-реанимации: 49-42-33.
Административный корпус:
Пульмонологическое отделение (4 этаж): 44-11-28 — ординаторская, 44-11-29 — пост.
Урологическое отделение (2 этаж): 44-11-24 — ординаторская, 44-11-25 — пост.
Хирургический корпус:
1 Хирургическое отделение: 319-632 — ординаторская.
2 Травматолого-ортопедическое отделение: 319-642 — ординаторская.
3 Гинекологическое отделение: 319-627 (септическое), 319-626 (оперативное).
4 Отделение анестезиологии-реанимации: 319-645.
РАО инфекционного госпиталя: 49 42 33
Справка: 319-614.
Сегодня стало известно, что в областном центре разворачивают ещё два госпиталя для лечения больных с коронавирусом. Их открывают на базе наркологического и психоневрологического диспансеров.
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