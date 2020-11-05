Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:05 1

Благовещенцам рассказали, как дозвониться в инфекционный госпиталь

Благовещенская городская клиническая больница в своём инстаграм-аккаунте опубликовала список телефонов, по которым можно дозвониться в отделения инфекционного госпиталя.

Терапевтический корпус:

1 Пульмонологическое отделение (5 этаж): 44-11-57 — ординаторская, 44-11-58 — пост, 44-11-63 — блок интенсивной терапии.

2 Пульмонологическое отделение (4 этаж): 44-11-55 — ординаторская.

3 Пульмонологическое отделение (3 этаж): 44-11-52 — ординаторская.

4 Пульмонологическое отделение (2 этаж): 44-11-43 — ординаторская.

5 Отделение анестезиологии-реанимации: 49-42-33.


Административный корпус:

Пульмонологическое отделение (4 этаж): 44-11-28 — ординаторская, 44-11-29 — пост.

Урологическое отделение (2 этаж): 44-11-24 — ординаторская, 44-11-25 — пост.


Хирургический корпус:

1 Хирургическое отделение: 319-632 — ординаторская.

2 Травматолого-ортопедическое отделение: 319-642 — ординаторская.

3 Гинекологическое отделение: 319-627 (септическое), 319-626 (оперативное).

4 Отделение анестезиологии-реанимации: 319-645.

РАО инфекционного госпиталя: 49 42 33

Справка: 319-614.

Сегодня стало известно, что в областном центре разворачивают ещё два госпиталя для лечения больных с коронавирусом. Их открывают на базе наркологического и психоневрологического диспансеров.

Просмотров всего: 726

#коронавирус #здоровье #медицина

распечатать


Общество

Два детских сада во Владивостока перейдут на круглосуточный режим работы
Коронавирус 13

В Благовещенске в наркологическом и психоневрологическом диспансерах развернули инфекционный госпиталь
Общество 6

В минздраве Хабаровского края придумали, как справиться с очередями в поликлиниках
Коронавирус 10

В Амурской области выявили 159 новых заражений коронавирусом
Комментарии
Показать все (1)
  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Психоневрологический диспансер для тех, у кого COVID, со слов нашего министра "проник в мозг и вызвал нарушения психики"? )))

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь