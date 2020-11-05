Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:49 5

Свободненская администрация решила вложиться в покупку квадрокоптера

В мэрии Свободного объявили аукцион на покупку квадрокоптера. На покупку устройства для нужд города готовы потратить 166 тысяч рублей.

Исходя из описания объекта закупки, планируется приобрести дрон фирмы DJI (Китай) модель MAVIC 2 PRO + CMART CONTROLLER, сообщается в городском инстаграм-аккаунте @svb_inside. Такие модели дронов в интернете стоят от 143 000 до 189 000 рублей.

Просмотров всего: 441

#Свободный #технологии #финансы

распечатать


Общество 1

За неоплату долгов без машин остались две жительницы Благовещенска
В России и мире

Архив Алексея Баталова, изъятый у Цивина и Дрожжиной, может стоить миллионы рублей
Общество

Зелёный день от Cбера: 20% дисконт на квартиры, уникальная цена на СберПрайм, сотни товаров и услуг со скидкой до 70 %

сегодня, 10:42
Коронавирус

Предпринимателям Свободного порекомендовали не устраивать распродажи из-за COVID-19
Комментарии
Показать все (5)
  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Сын чиновника попросил подарок на Новый год?

  • Deneo

    Deneo
    1 час назад

    квадрОкоптер

  • Аналитик Амуринфо

    Аналитик Амуринфо
    1 час назад

    Потом еще игровую приставку Sony playstation 5 нужно приобрести...

  • Roker

    Roker
    43 минуты назад

    Красиво жить не запретишь.

  • Roker

    Roker
    39 минут назад

    Пусть сейчас уже аукцион на вертолет объявляют.

    Когда весной все недоделки из подснега на дорогах вылезут, очень понадобится.

Показать все (5)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь