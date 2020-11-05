Свободненская администрация решила вложиться в покупку квадрокоптера

В мэрии Свободного объявили аукцион на покупку квадрокоптера. На покупку устройства для нужд города готовы потратить 166 тысяч рублей.

Исходя из описания объекта закупки, планируется приобрести дрон фирмы DJI (Китай) модель MAVIC 2 PRO + CMART CONTROLLER, сообщается в городском инстаграм-аккаунте @svb_inside. Такие модели дронов в интернете стоят от 143 000 до 189 000 рублей. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Свободный. Новый взгляд. (@svb_inside) 4 Ноя 2020 в 2:52 PST

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#Свободный #технологии #финансы

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