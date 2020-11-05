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сегодня, 12:11 0

Архив Алексея Баталова, изъятый у Цивина и Дрожжиной, может стоить миллионы рублей

Архив Алексея Баталова, изъятый у Цивина и Дрожжиной, может стоить миллионы рублей
Фото: funart.pro

30 октября прошел обыск в квартире Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной, обвиняемых в мошенничестве с наследством Алексея Баталова. Следователи изъяли пять пакетов с архивами актера, в том числе рукописи Анны Ахматовой, пишет «Комсомольская правда».

Адвокат Павел Астахов считает, что эти архивы могут стоить дороже, чем четырехкомнатная квартира Баталовых в знаменитом Доме на набережной.

Анна Ахматова дружила с матерью Алексея Баталова — актрисой Ниной Ольшевской, часто бывала в их доме. А архиве сохранилась их переписка, а также рукописи поэтессы.

Все, что связано с творчеством и жизнью Анны Ахматовой, очень ценится среди коллекционеров. На одном из книжных аукционов в Москве редкий экземпляр ее сборника стихотворений был продан почти за 2 млн. рублей.

Её дебютный сборник стихов с автографом продали за 1 миллион рублей. За такую же цену купили фотопортрет Анны Ахматовой с дарственной надписью.

Директор аукционного дома «Литфонд» и коллекционер Сергей Бурмистров рассказал, что ранние рукописи Ахматовой могут стоить миллионы, как и её ранние фотографии. По мнению эксперта, в архиве Алексея Баталова хранятся, скорее всего, более поздние фотографии и рукописи, они стоят дешевле. Но все равно это сотни тысяч рублей.

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#культура #происшествия #финансы

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