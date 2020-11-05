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5ноября
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сегодня, 12:53 0

Два детских сада во Владивостока перейдут на круглосуточный режим работы

Два детских сада во Владивостока перейдут на круглосуточный режим работы
Фото: pixabay.com

В двух дошкольных учреждениях Владивостока дети медицинских работников смогут находится круглые сутки.

Решение принято в связи с ухудшением в регионе эпидемической обстановки. Два детских садах столицы края смогут принять на круглосуточный режим пребывания малышей, чьи родители трудятся в инфекционных госпиталях. Детские сады начнут работу в новом формате с 6 ноября, пишет vladivostok.ru.

— Родителям, которые хотят перевести в круглосуточный детсад своих малышей из других муниципальных дошкольных учреждений, следует обращаться к своим руководителям. На основе их ходатайств и будут формироваться списки. При этом сотрудники детсадов будут иметь право дополнительных выплат за работу в ночное время в соответствии с Трудовым кодексом, — пояснили в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования Приморского края.

Создать в крупных городах Приморского края круглосуточные детские сады распорядился губернатор Олег Кожемяко.

— У нас есть семейные пары, где муж и жена работают в больницах, дежурства могут пересекаться, и им необходимо детей где-то оставлять, — отметил глава региона.

В Благовещенске мэр города Олег Имамеев дал распоряжение детским садам перейти на гибкий график приёма детей. С конца октября детские сады областного центра принимают детей в то время, которое более удобно родителям.

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